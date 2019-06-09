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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова «в целях объективного и всестороннего расследования» передано в Главное следственное управление МВД по Москве. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, расследование взял под личный контроль начальник управления Олег Баранов.

Дело в отношении Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, возбудило УВД по Западному административному округу столицы. 6 июня журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве. Как утверждает полиция, у него были найдены наркотики. По словам самого Голунова, наркотики ему подкинули, а его преследование связано с профессиональной деятельностью журналиста.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

8 июня корреспонденту «Медузы» предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие требовало отправить его под стражу на два месяца, но Никулинский суд отклонил ходатайство и назначил Голунову домашний арест до 7 августа.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

На заседании журналист сообщил, что получал угрозы из-за его расследования о похоронном бизнесе. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков пообещал, что расследование, из-за которого журналист подвергся преследованию, будет завершено, однако тему материала он не назвал.

Теги: Иван Голунов, ГУ МВД по Москве, новости РБК
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