Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова «в целях объективного и всестороннего расследования» передано в Главное следственное управление МВД по Москве. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, расследование взял под личный контроль начальник управления Олег Баранов.

Дело в отношении Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, возбудило УВД по Западному административному округу столицы. 6 июня журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве. Как утверждает полиция, у него были найдены наркотики. По словам самого Голунова, наркотики ему подкинули, а его преследование связано с профессиональной деятельностью журналиста.

8 июня корреспонденту «Медузы» предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие требовало отправить его под стражу на два месяца, но Никулинский суд отклонил ходатайство и назначил Голунову домашний арест до 7 августа.