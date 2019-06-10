В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова

В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова

Широкая медийная поддержка журналиста-расследователя Ивана Голунова, задержанного по подозрению в продаже наркотиков, идет на пользу имиджу России, считает замглавы Минкомсвязи

Иван Голунов (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Уголовное преследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не влияет на восприятие России, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает «РИА Новости».

Однако реакция медиасообщества на это дело имеет положительные последствия для имиджа России, добавил он.

«Российские журналисты проявили высокий уровень солидарности и взаимной поддержки. Такие вещи, как солидарность и взаимная поддержка, формируют положительный облик Российской Федерации», — считает Волин.

В то же время замглавы Минкомсвязи отметил, что огорчен тем, что «подобного рода солидарности не было в отношении Кирилла Вышинского».