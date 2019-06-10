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Schlumberger $50 (+39,86%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова
Широкая медийная поддержка журналиста-расследователя Ивана Голунова, задержанного по подозрению в продаже наркотиков, идет на пользу имиджу России, считает замглавы Минкомсвязи
Иван Голунов (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Уголовное преследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не влияет на восприятие России, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает «РИА Новости».

Однако реакция медиасообщества на это дело имеет положительные последствия для имиджа России, добавил он.

«Российские журналисты проявили высокий уровень солидарности и взаимной поддержки. Такие вещи, как солидарность и взаимная поддержка, формируют положительный облик Российской Федерации», — считает Волин.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

В то же время замглавы Минкомсвязи отметил, что огорчен тем, что «подобного рода солидарности не было в отношении Кирилла Вышинского».

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

Полиция задержала специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 6 июня, однако известно об этом стало только 7 числа. Правоохранительные органы заявили, что при личном обыске у журналиста были обнаружены наркотики, запрещенные вещества, по заявлению МВД, также нашли в ходе обыска у него дома. Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили, и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

8 июня по решению Никулинского суда Голунова отправили под домашний арест.

Общество
Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс: у здания столичного главка полиции на Петровке, 38 состоялась серия одиночных пикетов. Серия пикетов продолжилась на следующий день у здания Никулинского суда. В поддержку журналиста высказались многие общественные деятели.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

Три ведущих деловых издания России — РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» — выступили с совместным заявлением связи с делом Ивана Голунова, а также потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иван Голунов, Минкомсвязи
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