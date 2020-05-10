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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли 56 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице умерли 1124 человека. Россия занимает пятое место в мире по числу жертв

За прошедшие сутки в Москве умерли 56 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. Данные об их возрасте власти не приводят.

Таким образом, общее число жертв в Москве составило 1124 человек.

Днем в воскресенье власти сообщали, что всего в столице выявили 109 740 случаев инфицирования, а за прошлые сутки — 5551 случай. Кроме того, заместитель мэра Анастасия Ракова говорила, что за сутки вылечились 1011 человек, а за все время — 13 790.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ночь с субботы на воскресенье столичный штаб сообщил о смерти 58 человек.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в России от коронавируса умерли 209 688 человек. Страна занимает пятое место в мире по числу жертв инфекции.

Власти столицы ужесточили действующие в городе ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса: с 12 мая жители города обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Как пояснила Ракова, общественным местом считается «все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Андрей Гатинский
Теги: Москва, коронавирус
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