В Москве умерли 56 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице умерли 1124 человека. Россия занимает пятое место в мире по числу жертв

За прошедшие сутки в Москве умерли 56 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. Данные об их возрасте власти не приводят.

Таким образом, общее число жертв в Москве составило 1124 человек.

Днем в воскресенье власти сообщали, что всего в столице выявили 109 740 случаев инфицирования, а за прошлые сутки — 5551 случай. Кроме того, заместитель мэра Анастасия Ракова говорила, что за сутки вылечились 1011 человек, а за все время — 13 790.

В ночь с субботы на воскресенье столичный штаб сообщил о смерти 58 человек.