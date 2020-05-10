В Москве умерли 58 человек с коронавирусом

Общее количество жертв в столице выросло до 1068 человек.

За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб. По его данным на 9 мая, всего в Москве зарегистрировали 1010 смертей. Таким образом теперь общее количество жертв выросло до 1068 человек.

За предыдущие сутки, как сообщала заммэра столицы Анастасия Ракова, врачи выписали из больниц рекордное количество зараженных коронавирусом — 2520 человек.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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