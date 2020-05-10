Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Нурмагомедов сравнил Гейджи с голодным львом и пообещал ему войну Спорт, 11:16 Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус Общество, 11:13 Выставка «Наши 1990-е», сериал-мюзикл и ужин с шеф-поваром: сидим дома РБК Стиль и ЦУМ, 11:00 Питание на самоизоляции: что и как есть, чтобы не заболеть Социальная экономика, 11:00  Во Франции допустили проведение «Ролан Гаррос» без зрителей Спорт, 10:54 В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом Общество, 10:51 Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек Общество, 10:45 Путин предостерег от «квасного» и «затхлого» патриотизма Политика, 10:37 Аналитики назвали самые покупаемые россиянами в марте группы лекарств Бизнес, 10:34 СМИ узнали о госпитализации Фергюсона после поединка с Гейджи Спорт, 10:27 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 10:26 Появились лучшие фрагменты боя Фергюсона с Гейджи Спорт, 10:21 В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса Общество, 10:16 Разбираем портфель гуру: как COVID-19 изменил топ-10 акций Баффета Quote, 10:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

За сутки в стране обнаружили 11 тыс. инфицированных, более половины из них — в Москве. Вылечились с начала распространения инфекции 34 тыс. пациентов, 1915 человек умерли
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших составило 209 688.

Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс. Максимальный показатель суточной заболеваемости был зафиксирован 7 мая — тогда штаб сообщил об 11,2 тыс. зараженных.

В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Более половины новых зараженных (5551) за сутки обнаружили в Москве, общее количество заболевших в столице увеличилось до 109,7 тыс. человек. На втором месте по числу инфицированных находится Подмосковье (1133 случая за сутки, всего более 20,5 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (414 новых заболевших, всего 7404).

В Нижегородской области общее число зараженных превысило 4,4 тыс., в Дагестане — 2,6 тыс., в Мурманской области — 2,3 тыс. Менее всего случаев инфицирования выявлено в Чукотском автономном округе — 30, из них два за последние сутки.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 88 летальных исходов. Накануне столичный оперативный штаб сообщил, что в Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом, число жертв в столице выросло до 1068. Следом за столицей по количеству смертей также идет Подмосковье, где с начала распространения инфекции умерли 195 человек. Общее число умерших с COVID-19 в России составило 1915.

С начала пандемии в стране полностью выздоровели 34 306 человек (за сутки — 2390 пациентов).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире COVID-19 подтвержден более чем у 4 млн человек. Россия находится на пятом месте по числу зараженных.

Как заявил 8 мая глава Минздрава Михаил Мурашко, о спаде заболеваемости коронавирусом в стране пока говорить рано. Однако, по его словам, в России постепенно формируется баланс между числом поступивших и выписанных пациентов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Россия
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус
Общество
В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато
Общество
В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter