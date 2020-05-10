Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

За сутки в стране обнаружили 11 тыс. инфицированных, более половины из них — в Москве. Вылечились с начала распространения инфекции 34 тыс. пациентов, 1915 человек умерли

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших составило 209 688.

Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс. Максимальный показатель суточной заболеваемости был зафиксирован 7 мая — тогда штаб сообщил об 11,2 тыс. зараженных.

Более половины новых зараженных (5551) за сутки обнаружили в Москве, общее количество заболевших в столице увеличилось до 109,7 тыс. человек. На втором месте по числу инфицированных находится Подмосковье (1133 случая за сутки, всего более 20,5 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (414 новых заболевших, всего 7404).

В Нижегородской области общее число зараженных превысило 4,4 тыс., в Дагестане — 2,6 тыс., в Мурманской области — 2,3 тыс. Менее всего случаев инфицирования выявлено в Чукотском автономном округе — 30, из них два за последние сутки.