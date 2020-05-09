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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток

Жители Москвы смогут не носить медицинские маски и перчатки дома и в рабочем кабинете. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве с 12 мая жители обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета. То, где вы непосредственно можете соприкасаться с остальными людьми», — ответила Ракова на вопрос о том, что подразумевается под подобным местом.

Она добавила, что надевать маски и перчатки должны все, кто пользуется общественным транспортом, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений
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Михаил Мурашко

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах. Нарушителям грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

С этого дня также возобновят работу промышленные и строительные предприятия, в городе снова начнется возведение школ, детских садов и дорог. Помимо этого сотрудников обязали носить защитные маски и перчатки на рабочих местах и на территории предприятий.

У работников должны проверять температуру не реже чем раз в четыре часа, до конца мая на наличие коронавируса должны протестировать не менее 10% персонала, а затем каждые 15 дней как минимум каждого десятого сотрудника.

Режим самоизоляции в Москве, введенный в конце марта, продлили до 31 мая.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Анастасия Ракова, маски
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