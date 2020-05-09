Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток

Жители Москвы смогут не носить медицинские маски и перчатки дома и в рабочем кабинете. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве с 12 мая жители обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета. То, где вы непосредственно можете соприкасаться с остальными людьми», — ответила Ракова на вопрос о том, что подразумевается под подобным местом.

Она добавила, что надевать маски и перчатки должны все, кто пользуется общественным транспортом, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах. Нарушителям грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.