В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 1011 человек. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении в Telegram московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 790», — отметила она.

По данным оперативного штаба на 9 мая, в Москве с начала распространение вируса выявили более 104 тыс. зараженных, лечение продолжают свыше 90 тыс. человек. За прошедшие сутки в столице умерли 58 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся достигло 1068 человек.

Накануне Ракова сообщила, что в Москве за 8 мая выздоровело рекордное число зараженных инфекцией — 2520 человек. Она отметила, что этот показатель в два раза выше, чем днем ранее.