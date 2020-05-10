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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 1011 человек. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении в Telegram московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 790», — отметила она.

В Москве за сутки выздоровело рекордное число зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным оперативного штаба на 9 мая, в Москве с начала распространение вируса выявили более 104 тыс. зараженных, лечение продолжают свыше 90 тыс. человек. За прошедшие сутки в столице умерли 58 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся достигло 1068 человек.

Накануне Ракова сообщила, что в Москве за 8 мая выздоровело рекордное число зараженных инфекцией — 2520 человек. Она отметила, что этот показатель в два раза выше, чем днем ранее.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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