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В НИИ вирусологии предсказали всплеск заражения COVID-19 с приходом жары

В институте это объяснили тем, что уставшие от нахождения дома люди начнут массово выходить на улицу, что приведет к скачку числа заражений. Ранее в Минздраве и Роспотребнадзоре говорили о позитивном влиянии жары на ситуацию
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что с наступлением жары число заразившихся коронавирусом COVID-19 может начать расти на всей территории России.

«Ситуация совершенно понятна, потому что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе. Изменяется поведение людей, как правило, которые болеют этими заболеваниями», — отметил вирусолог.

По его словам, с приходом теплой погоды многие люди, которым к тому моменту надоест сидеть дома, будут стараться чаще выходить на улицу, что может привести к скачку числа заболевших. «Здесь все очевидно с эпидемиологической точки зрения <...> К сожалению, так оно всегда и бывает», — заключил он.

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В четверг, 7 мая, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн высказывал противоположное мнение. Он говорил, что при высокой температуре распространение коронавируса должно замедлиться. «Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса. Это не потому, что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — объяснил Альтштейн.

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Ранее в Минздраве и Роспотребнадзоре заявляли о том, что теплая погода и солнце будут препятствовать распространению инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что «солнце действительно препятствует распространению коронавируса», но при этом добавил, что «говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя».

В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщали, что жара и солнечные лучи снижают активность вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. «Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30℃ и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность», — отмечали в ведомстве, добавив, что при температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, заболеваемость, теплая погода
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