Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель Общество, 20:54 Во Франции на две недели продлили карантин Общество, 20:47 «Торпедо-БелАЗ» выиграло второй матч подряд в чемпионате Белоруссии Спорт, 20:44 Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса Общество, 20:39 Едва не убил Societe Generale и задолжал €5 млрд: история Жерома Кервьеля Quote, 20:26 Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян Общество, 20:16 В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом Общество, 20:11 Глава ФАС сообщил о росте спроса на продукты на 70% в отдельных регионах Общество, 20:05 Футболист «Ювентуса» сообщил о проблемах с дыханием из-за коронавируса Спорт, 20:03 Созвонимся: семейный телефонный квест РБК и Билайн, 19:56 На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей Бизнес, 19:51 Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса Финансы, 19:47 Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей Общество, 19:37 В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов Общество, 19:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса

Фото: АГН «Москва»

Распространению коронавируса препятствует теплая погода и солнце. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в онлайн-трансляции в TikTok, передает «РИА Новости».

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — рассказал он. По его словам, оптимальной температурой для вируса является 6–8 градусов. «Говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», — заключил он.

Мурашко посоветовал не посещать общественные места, а также не употреблять алкоголь. «Нужно прислушиваться к мнению врачей», — отметил он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта
Общество

6 марта исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан сообщил, что коронавирус едва ли прекратит распространение в летний период. «Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда», — отметил он.

Как Ухань возвращается к обычной жизни. Фоторепортаж
Фотогалерея 


По последним университета Джонса Хопкинса, в мире число зараженных коронавирусом в мире превысило 558 тыс. человек. В России выявлено1036, причем за последние сутки было зафиксировано 196 новых случаев.

Теги: Минздрав, климат, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта
Общество
Глава британского Минздрава заразился коронавирусом
Общество
В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter