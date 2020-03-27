Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса

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Распространению коронавируса препятствует теплая погода и солнце. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в онлайн-трансляции в TikTok, передает «РИА Новости».

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — рассказал он. По его словам, оптимальной температурой для вируса является 6–8 градусов. «Говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», — заключил он.

Мурашко посоветовал не посещать общественные места, а также не употреблять алкоголь. «Нужно прислушиваться к мнению врачей», — отметил он.

6 марта исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан сообщил, что коронавирус едва ли прекратит распространение в летний период. «Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда», — отметил он.