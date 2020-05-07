Вирусолог оценил влияние жаркой погоды на распространение коронавируса

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Есть вероятность того, что при высокой температуре распространение коронавируса замедлится. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, спад эпидемии может быть связан с общим укреплением иммунитета людей с наступлением хорошей погоды. «Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса. Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — объяснил Альтштейн.

В начале апреля Альтштейн прогнозировал замедление темпов распространения коронавируса из-за введенных в России карантинных ограничений. Также он утверждал, что на темпы развития эпидемии весеннее тепло не повлияет.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 165,9 тыс. От COVID-19 в стране умерли 1537 человек.