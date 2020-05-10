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Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

Снижение коэффициента заболеваемости коронавирусом в России — это хороший признак, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — отметил Онищенко.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек
Общество
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

При этом он отметил, что радоваться пока рано. «Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу», — сказал Онищенко. По его словам, необходимо тщательно анализировать, сколько больных выявляется за сутки, сколько человек из них подлежат госпитализации, сколько лечится в домашних условиях. Также нужно обращать внимание на то, какое количество людей переносит COVID-19 бессимптомно или со слабой симптоматикой.

«Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», — добавил он.

Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине. В качестве примера он привел Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период эпидемии.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По последним данным, в России зафиксировано свыше 198,6 тыс. случаев заражения. За сутки заболели 10 817 человек. Больше всего инфицированных приходится на Москву, где выявили свыше 104 тыс. заразившихся.

Теги: коронавирус, Геннадий Онищенко
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