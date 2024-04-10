В Курганской области запретили продажу алкоголя

Правительство Курганской области ввело с 11 по 15 апреля запрет на розничную продажу алкоголя на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

Мера не затрагивает общепит.

8 апреля глава региона призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В Курганской области также ввели режим ЧС.

Материал дополняется.