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Потоп в Орске ,  
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Жителей Кургана призвали запастись на месяц водой из-за угрозы паводка

Глава «Водного союза» призвал жителей Кургана запастись водой из-за паводка
Сюжет
Потоп в Орске
Генеральный директор АО «Водный союз» предупредил о риске затопления водозаборных сооружений из-за паводка. Власти ранее призвали тех, кто живет в пойме реки Тобол, эвакуироваться, так как уровень воды может достигнуть 11 м

Генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников призвал жителей Кургана запастись водой в связи с риском затопления водозаборных сооружений, его слова приводятся в телеграм-канале правительства региона.

«Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве. Время сделать запас еще есть, но оно крайне ограничено», — отметил Овсянников, попросив жителей обеспечить себя водой на месяц «для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд».

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Губернатор Вадим Шумков, комментируя угрозу паводка в регионе в эфире ЧЭЗ на телеканале РБК, заявил: «Надо выбирать, что дороже — либо имущество, либо жизнь». Власти призвали тех, кто живет в пойме реки Тобол, эвакуироваться, так как уровень воды может достигнуть 11 м. Однако жители, по словам губернатора, «ждут прихода большой воды, надеясь, что она не придет», и не спешат уезжать.

6 апреля Шумков предупредил, что в Курган вода придет через четыре дня, а пик паводка ожидается через семь дней. Школы в городе перевели на дистанционное обучение.

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Елена Чернышова
Курган паводок
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