 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Курганской области назвали эвакуацию обязанностью граждан

Правительство Курганской области: эвакуация — это обязанность граждан

Эвакуацию подтопляемых территорий объявили в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, сообщила его глава Марина Панкратова. Она заявила, что эвакуация это не право, а обязанность.

Власти рекомендовали собрать ценные вещи, документы, сухой паек на три дня. Жители могут отправиться либо к родственникам в неподтопляемую зону, либо в пункты временного размещения.

В селе Звериноголовском уровень поднялся на 19 см за два часа, до 912 см.

Изначально Панкратова сообщала о том, что эвакуация проводится принудительно, однако позже удалила этот пост. «Именно о принудительной эвакуации информации нет. Эвакуация в Звериноголовском, действительно, проводится. В режиме ЧС, как и в режиме повышенной готовности, эвакуироваться — это обязанность граждан», — заявили РБК в пресс-центре правительства Курганской области.

Власти Кургана начали превентивную эвакуацию из-за потопа
Общество
Фото:Google Maps

Материал дополняется.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Курганская область эвакуация паводок наводнение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 17:05
Власти Курганской области назвали эвакуацию обязанностью граждан Общество, 23:15
Советник Байдена счел нонсенсом заявление СК о финансировании терроризма Политика, 22:40
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине Политика, 22:21
МВД объявило в розыск Михаила Зыгаря Политика, 22:17
Полпред президента заявил о факторе Казахстана в паводках Политика, 22:14
ЕС сообщил о трудностях с согласованием 14 пакета санкций против России Политика, 22:07
Глава МЧС объяснил сильные паводки в этом году Политика, 21:51
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Зачем Джо Байден решил простить кредиты миллионам американцев Политика, 21:44
Главу одной из крупнейших букмекерских контор обвинили в хищении ₽90 млн Общество, 21:28
Оренбург приготовился к приходу большой воды. Фоторепортаж Общество, 21:27 
Обвинение раскрыло детали дела «банды» института Пушкина Общество, 21:26
Медведева назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании Спорт, 21:21
Кэмерон заявил о прогрессе в вопросе передачи активов России Украине Политика, 21:16
Почему Армения и Азербайджан не могут провести делимитацию новой границы Политика, 21:10