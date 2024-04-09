Власти Курганской области назвали эвакуацию обязанностью граждан

Эвакуацию подтопляемых территорий объявили в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, сообщила его глава Марина Панкратова. Она заявила, что эвакуация это не право, а обязанность.

Власти рекомендовали собрать ценные вещи, документы, сухой паек на три дня. Жители могут отправиться либо к родственникам в неподтопляемую зону, либо в пункты временного размещения.

В селе Звериноголовском уровень поднялся на 19 см за два часа, до 912 см.

Изначально Панкратова сообщала о том, что эвакуация проводится принудительно, однако позже удалила этот пост. «Именно о принудительной эвакуации информации нет. Эвакуация в Звериноголовском, действительно, проводится. В режиме ЧС, как и в режиме повышенной готовности, эвакуироваться — это обязанность граждан», — заявили РБК в пресс-центре правительства Курганской области.

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