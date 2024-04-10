Шумков: при достижении Тоболом отметки 14 м нужно эвакуировать 280 тыс. человек

Курганский губернатор предупредил об эвакуации до 280 тыс. человек

Губернатор Курганской области заявил, что если река Тобол достигнет уровня воды в 14 м, то необходимо будет эвакуировать порядка 280 тыс. человек. По его словам, в регионе уже эвакуировано 4,5 тыс. человек

Укрепление набережной реки Тобол в Кургане (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В случае достижения рекой Тобол в Курганской области уровня воды 14 м должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил, что все зависит от уровня воды: если река достигнет 9 м, то число эвакуированных составит 17,8 тыс. человек, а если 11 м — 28 тыс. человек.

«Превентивная эвакуация объявлена везде, людей вывозим из зоны потенциального подтопления. Сегодня самое большое количество эвакуированных — перед Звериноголовском и в Звериноголовском муниципальном округе», — заявил Шумков. Губернатор сказал, что в Курганской области уже суммарно эвакуировано 4,5 тыс. человек.

Глава региона отметил, что 92 пункта временного размещения (ПВР) из-за ситуации с паводками готовы принять более 30 тыс. человек в Курганской области. «Если количество пострадавших возрастает, они должны быть готовы открываться в течение нескольких часов буквально», — отметил он.

В администрации региона сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана на 6:00 мск 10 апреля составил 357 см, за сутки показатель вырос на 23 см.

8 апреля глава региона призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В Курганской области также ввели режим ЧС. По оценкам специалистов, уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м, показатель ожидается выше, чем в период паводка в 1994 году.

МЧС сообщал, что в зоне риска оказались села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть.

После ухудшения прогноза в регионе временно перекрыли часть автодорог, так как ведутся работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Опасным уровнем воды там считается 10,06 м.

Генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников призывал жителей Кургана запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений.

7 апреля президент Владимир Путин поручал Шумкову заранее принять меры в связи с угрозой подтопления. Позже губернатор доложил о строительстве дамбы в селе Глядянском.