Администрация региона: уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 23 см

Уровень воды у Кургана за сутки поднялся на 23 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 23 см и достиг 357 см, об этом говорится на сайте администрации региона.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8:00 часов (6:00 по мск) 10 апреля 2024 года составляет 357 см (над «нулем поста»). Изменение за сутки +23 см», — сказано в сообщении.

В регионе временно перекрыли дороги в связи с ухудшением прогноза по повышению уровня воды в реке до 1100 см и необходимостью укрепить и поднять уровень дамбы.

Опасной отметкой в регионе считается 1060 см.

9 апреля в селе Звериноголовском уровень воды в Тоболе достиг 912 см, власти объявили эвакуацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что выше по Тоболу, в сторону Кургана, река находилась в русле.

7 апреля президент Владимир Путин поручил Шумкову заранее принять меры в связи с угрозой подтопления. Спустя два дня Шумков доложил о строительстве дамбы в селе Глядянское.