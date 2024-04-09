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Потоп в Орске ,  
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Уровень воды в курганском селе вырос более чем на метр

Шумков: уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос более чем на метр
Сюжет
Потоп в Орске
Уровень воды в селе Звериноголовское со вчерашнего дня поднялся более чем на метр, людей отселяют, сообщил губернатор Вадим Шумков. Накануне он призвал жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки Тобол, эвакуироваться

Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области со вчерашнего дня вырос более чем на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области», — пояснил Шумков.

По его словам, продолжается отселение людей.

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Накануне Шумков призвал жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки Тобол, эвакуироваться, не дожидаясь потопа. «В Звериноголовский округ первая волна придет уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — предупредил он.

Уровень воды в Тоболе может достигнуть 11 м. В зоне риска находятся Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. «Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ», — сообщил глава региона.

Шумков, комментируя угрозу паводка в регионе в эфире ЧЭЗ на телеканале РБК, заявил: «Надо выбирать, что дороже — либо имущество, либо жизнь».

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Елена Чернышова
Курганская область Вадим Шумков паводок
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