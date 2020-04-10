В Москве повысили пособия на детей от трех до семи лет

Ежемесячный размер пособия на ребенка в малоимущих семьях составит 7613 руб., выплаты будут перерассчитаны, начиная с января текущего года

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В Москве увеличат размер ежемесячного пособия на ребенка от трех до семи лет в малообеспеченных семьях, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Новый размер пособия на ребенка составит 7613 руб. в месяц, до повышения малоимущим семьям выплачивали от 4224 до 6336 руб.

По словам Собянина, выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года. Первые повышенные пособия будут перечислены в конце апреля. Мэр также подчеркнул, что повышение пособия — это постоянная мера, выплаты на таком уровне останутся и после окончания пандемии коронавируса.

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