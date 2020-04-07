Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до трех лет

Ежемесячные выплаты составят 5 тыс. руб. Помочь семьям с детьми президент обещал в своем телеобращении в конце марта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей и которые могут претендовать на материнский капитал, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с документом в апреле — июне семьи, у которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут ежемесячно получать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Эти новые выплаты «не учитываются в составе доходов семей лиц <...> при предоставлении им иных мер социальной поддержки», также говорится в тексте документа.

Обеспечить эти ежемесячные выплаты глава государства поручил Пенсионному фонду.

1 марта Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. Документом предусмотрено: