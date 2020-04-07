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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до трех лет

Ежемесячные выплаты составят 5 тыс. руб. Помочь семьям с детьми президент обещал в своем телеобращении в конце марта
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей и которые могут претендовать на материнский капитал, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с документом в апреле — июне семьи, у которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут ежемесячно получать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Эти новые выплаты «не учитываются в составе доходов семей лиц <...> при предоставлении им иных мер социальной поддержки», также говорится в тексте документа.

Обеспечить эти ежемесячные выплаты глава государства поручил Пенсионному фонду.

Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми
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1 марта Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. Документом предусмотрено:

  • увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 года;
  • выплата в размере 616 тыс. руб. за рождение второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года;
  • выплата в 616 тыс. руб. за рождение третьего и каждого последующего ребенка в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.

Предложение выплачивать семьям с детьми до трех лет Путин озвучил в телеобращении 25 марта, когда говорил о мерах, которые власти принимают для борьбы с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что финансовая поддержка «особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми».

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2 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым процедура получения материнского капитала будет упрощена. По словам премьера, средства также будут перечисляться вдвое быстрее — за пять дней вместо десяти. Также появится возможность использовать материнский капитал для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Глава правительства пообещал, что изменения внесут в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Материнский капитал
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