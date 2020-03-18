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Пандемия коронавируса ,  
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Хуснуллин рекомендовал иностранным рабочим отказаться от поездок домой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручения Минстрою подготовить комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках, говорится в заявлении пресс-службы вице-премьера. В сообщении, поступившем в РБК, приводятся слова Хуснуллина о том, что уже сейчас на стройплощадках ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок в свои страны.

Вице-премьер отметил, что правительство «предпримет конкретные шаги для преодоления кризисной ситуации». Какие это будут меры, в пресс-службе вице-премьера пока не уточняют. В сообщении говорится, что правительство подготовило антикризисный план, в связи с чем премьер Михаил Мишустин поручил «максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий». «Это поможет в том числе поддержать строительство жилья и инфраструктуры на территории страны. У правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства», — резюмировал вице-премьер.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году планируется построить 98 млн кв. м жилья. Всего сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, в стадии строительства находится 100,6 млн кв. м.

В понедельник Мишустин распорядился ограничить въезд иностранцев на территорию России с 18 марта по 1 мая. Запрет коснется в том числе иностранных рабочих, многие из которых заняты в строительстве. Для строительных организаций установлена самая большая квота иностранцев, которые могут работать в компании, — 80%. По подсчетам Росстата, в сфере строительства в России заняты 1,8 млн нерезидентов, без учета тех, кто здесь постоянно проживают.

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Участники рынка обеспокоены тем, что запрет въезда иностранных граждан может привести к дефициту квалифицированных рабочих на стройках. По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству «Опоры России» Дмитрия Котровского, это может привести к удорожанию строительства и задержке сроков ввода объектов.

Теги: Марат Хуснуллин, строительство, недвижимость, коронавирус, пандемия
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