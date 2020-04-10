В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при слежке за заразившимися

Отслеживание перемещений заразившихся коронавирусом граждан происходит без нарушения законодательства о безопасности персональных данных, заверили в Минкомсвязи

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти не допускают нарушения закона о персональных данных при контроле за передвижением граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкомсвязи, опубликованном на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Методики, используемые Минкосвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции не нарушают требования 152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в созданной по поручению правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории России. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Максут Шадаев 1 апреля подтвердил, что в министерстве создается система по отслеживанию перемещения носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали. Работа системы основана на данных, полученных от операторов связи.

«По соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий карантина. Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — объяснил тогда Шадаев.