В Москве отправили в больницу нарушившего самоизоляцию автомобилиста

После обещания Сергея Собянина жестко наказывать нарушителей самоизоляции на автомобилях поступило первое сообщение о задержании. Мэр обещал, что власти видят каждого, кто обязан сидеть дома, но разъезжает на машине

В Москве отправили в больницу водителя, который нарушил обязательный для него режим самоизоляции и передвигался на собственном автомобиле, сообщает департамент транспорта столицы.

«Сегодня во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ, АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе остановили водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку. Водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В департаменте уточнили, что задержанный 22 марта поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с коронавирусной инфекцией в острой фазе. После курса лечения 4 апреля его выписали, однако обязали до 18 апреля находиться на домашнем карантине.