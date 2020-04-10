В Москве отправили в больницу нарушившего самоизоляцию автомобилиста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 74,61 (-1,14) Quote, 09 апр, 12:37
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 81,09 (-1,15) Quote, 09 апр, 12:37
Что происходит со спросом на новостройки и как купить квартиру онлайн 13:30 Студия на удаленке: карантин в Италии через объектив фотографа Футурология, 13:29  Фальков сообщил о готовности вузов провести летнюю сессию онлайн Общество, 13:24 В Марий Эл разрешили продавать алкоголь только четыре часа в сутки Общество, 13:24 Власти Чукотки разрешили работать баням и кинотеатрам Общество, 13:08 Минспорт отказался возмещать убытки профессионального спорта из-за вируса Спорт, 13:06 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 12:59 Испытание для принца: почему саудитам нужна новая нефтяная сделка Мнение, 12:58 Глава «Русагро» — об адаптации к пандемии и «продуктах для бедных» Pro, 12:57  Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249 Спорт, 12:56 В Уфе заявили о подозрении на заражение COVID у 170 врачей и пациентов Общество, 12:49 Как быть востребованным в сфере ИТ Экономика образования, 12:46  В Москве задержали торговцев фальшивыми тестами на коронавирус Общество, 12:44 В Минпросвещения пояснили рекомендацию о переносе учебной программы школ Общество, 12:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве отправили в больницу нарушившего самоизоляцию автомобилиста

После обещания Сергея Собянина жестко наказывать нарушителей самоизоляции на автомобилях поступило первое сообщение о задержании. Мэр обещал, что власти видят каждого, кто обязан сидеть дома, но разъезжает на машине

Фото: Дептранс Москвы / Telegram

В Москве отправили в больницу водителя, который нарушил обязательный для него режим самоизоляции и передвигался на собственном автомобиле, сообщает департамент транспорта столицы.

«Сегодня во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ, АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе остановили водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку. Водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В департаменте уточнили, что задержанный 22 марта поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с коронавирусной инфекцией в острой фазе. После курса лечения 4 апреля его выписали, однако обязали до 18 апреля находиться на домашнем карантине.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 10 апреля власти начнут «жестко наказывать» нарушителей режима карантина, которые передвигаются на личных автомобилях. По его словам, эта мера коснется только тех, кто находится на официальном карантине, — зараженных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, а также их близких родственников, людей, которые с ними контактировали, и тех, кто вернулся из-за рубежа.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сказал Собянин. Он отметил, что любой выход нарушителей из подъезда фиксируется.

По принятому в Москве закону за нарушение режима самоизоляции с использованием личного автомобиля гражданину грозит штраф 5 тыс. руб., транспортное средство при этом отправляется на штрафстоянку. Собянин подписал эти поправки в закон 2 апреля, однако о строгих мерах объявил только через неделю.

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Общество

Тогда же, 2 апреля, мэр столицы заявил, что в Москве не будут вводить спецпропуска для передвижения по городу, поскольку большинство жителей столицы проявили дисциплинированность и соблюдают режим самоизоляции. Тем не менее власти могут вернуться к этому вопросу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушителей карантина. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — написал тогда Собянин.

В четверг, 9 апреля, в Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в соответствии с федеральным КоАП. Разные суды столицы вынесли девять постановлений о наложении штрафов в размере 15 тыс. руб.

Автор: Владислав Гордеев
Материалы по теме
Собянин пообещал «жестко наказывать» нарушающих карантин на автомобилях
Общество
Собянин заявил о невозможности остановить стройку в Москве из-за пандемии
Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter