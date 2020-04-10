В Москве отправили в больницу нарушившего самоизоляцию автомобилиста

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 10 апреля власти начнут «жестко наказывать» нарушителей режима карантина, которые передвигаются на личных автомобилях. По его словам, эта мера коснется только тех, кто находится на официальном карантине, — зараженных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, а также их близких родственников, людей, которые с ними контактировали, и тех, кто вернулся из-за рубежа.
«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сказал Собянин. Он отметил, что любой выход нарушителей из подъезда фиксируется.
По принятому в Москве закону за нарушение режима самоизоляции с использованием личного автомобиля гражданину грозит штраф 5 тыс. руб., транспортное средство при этом отправляется на штрафстоянку. Собянин подписал эти поправки в закон 2 апреля, однако о строгих мерах объявил только через неделю.
Тогда же, 2 апреля, мэр столицы заявил, что в Москве не будут вводить спецпропуска для передвижения по городу, поскольку большинство жителей столицы проявили дисциплинированность и соблюдают режим самоизоляции. Тем не менее власти могут вернуться к этому вопросу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушителей карантина. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — написал тогда Собянин.
В четверг, 9 апреля, в Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в соответствии с федеральным КоАП. Разные суды столицы вынесли девять постановлений о наложении штрафов в размере 15 тыс. руб.