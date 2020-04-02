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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы вернутся к вопросу введения пропускного режима в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушителей карантина. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — написал Собянин.

Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим
Общество

Мэр Москвы выразил надежду, что не произойдет ни того, ни другого.

Собянин также заявил, что для введения спецпропусков в столице нет необходимости, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.

По его словам, опыт первой нерабочей недели показал, что москвичи проявили гражданскую позицию и солидарность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее 2 апреля президент Владимир Путин в телеобращении к жителям России продлил нерабочие дни до 30 апреля по всей стране. По его словам, такие меры необходимы, чтобы быстрее справиться с COVID-19.

При этом глава государства не исключил, что при улучшении эпидемиологической ситуации этот срок может быть скорректирован в сторону уменьшения.

По словам Путина, в Москве переломить ситуацию с коронавирусом пока не удается, несмотря на все усилия властей. За последние сутки в столице выявили 595 новых заболевших. Общее число пациентов достигло 2475 человек.

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус, пропуск
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