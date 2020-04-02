Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

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Власти Москвы вернутся к вопросу введения пропускного режима в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушителей карантина. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — написал Собянин.

Мэр Москвы выразил надежду, что не произойдет ни того, ни другого.

Собянин также заявил, что для введения спецпропусков в столице нет необходимости, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.