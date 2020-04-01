МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

Как отметили в ведомстве, протоколы составили по статьям КоАП о неподчинении лицу, осуществляющему госнадзор, невыполнении в срок законного предписания и нарушении иностранцем правил въезда и нахождения в России

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Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства. На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.

В ведомстве разъяснили, что основанием для 754 протоколов стал п.4 ст.19 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор), для 63 административных нарушений — п.5 ст. 19 (невыполнение в срок законного предписания), еще для 433 — ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или пребывания в Российской Федерации).

Полицейские также проводят разъяснительные беседы с нарушителями ограничений. Особое внимание, согласно сообщению МВД, уделяют пожилым гражданам и группам людей на улицах.

Власти Москвы и Подмосковья расширили самоизоляцию на всех граждан с 30 марта. В качестве исключения можно поехать на работу при необходимости, сходить в магазин и аптеку, выгулять собаку не дальше 100 м от дома. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал распространить принятые в столичном регионе меры на другие области.