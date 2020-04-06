Полицейским пообещали доплаты за сверхурочную работу во время эпидемии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудникам полиции, которые работают сверхурочно из-за ограничительных мер во время эпидемии COVID-19 в России, будут выплачиваться дополнительные денежные компенсации, сообщает пресс-служба ведомства. Такое обещание дал глава ведомства, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов», — сказал министр.

Колокольцев при этом попросил не забывать, что одним из основных критериев, по которым оценивается работа сотрудников полиции, остается защита личных и имущественных прав граждан. Также он призвал принимать превентивные меры, направленные на сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в общественных местах.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД, в связи с распространением коронавируса сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции принимают участие в целом ряде дополнительных мероприятий. В частности, они должны устанавливать местонахождение лиц, прибывающих на территорию России из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, выявлять и привлекать к ответственности нарушителей карантинных ограничений, а также охранять порядок в обсервационных пунктах и лечебных учреждениях.