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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин допустил выделение дополнительных средств на вывоз россиян

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Если для вывоза российских туристов из-за границы потребуются дополнительные средства, то правительство их выделит, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании об организации возвращения российских граждан из-за рубежа. Его слова приводятся на сайте правительства.

До тех пор, пока россияне остаются за границей в ожидании вывозного рейса, им будет выплачена денежная помощь. «Правительство приняло соответствующее решение — на эти цели выделено полмиллиарда рублей. Надо будет — больше средств будет выделено», — сказал Мишустин.

По его словам, люди уже начали получать первые выплаты, а министерство иностранных дел активно работает над этим вопросом.

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Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, выплаты от правительства получили около 4 тыс. россиян, которые не смогли вылететь из-за рубежа из-за трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

«Около четырех тысяч человек уже получили материальную помощь и будут ее получать на ежедневной основе до момента возвращения в Россию либо до момента возобновления регулярных рейсов», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, значительное число обращений по выделению материальной помощи планирует рассмотреть комиссия, которая работает в МИД. Как отметила Захарова, к 10 апреля планируется согласовать порядка 1500-2000 обращений.

Как напомнила дипломат, в соответствии с постановлением правительства от 3 апреля на денежную поддержку в размере 2400 руб на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На ребенка в ваозрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1600 руб. в день. Граждане, у которых отсутствуют билеты в данный период,также могут претендовать на помощь в соответствии с постановлением правительства.

Захарова также уточнила, что подавляющее большинство заявлений поступило от россиян, испытывающих сложности с возвращением на родину. По словам дипломата, таковых — более 24 тыс. Еще столько же было обработано, сказала Захарова. Она отметила, что количество обработанных заявлений постоянно меняется.

По словам Захаровой, график, в соответствии с которым планируется вывозить российских граждан в Россию, формируется с учетом количественных квот.

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