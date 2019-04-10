Коммунисты внесли законопроект о штрафах за оскорбление граждан властями

Ряд парламентариев от КПРФ внесли в Госдуму проект закона о штрафах за оскорбление граждан госслужащими

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление граждан госслужащими. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Штраф для чиновников за оскорбления может составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб За распространение от имени госслужащих и тех, кто занимает выборные должности, оскорбительных высказываний предлагается штрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Парламентарии хотят штрафовать чиновников за «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан». Поправки предлагается внести в федеральные законы «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к документу отмечается, что некоторые чиновники или представители законодательной власти «публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении». Это может привести к негативным социальными процессам и потрясениям.