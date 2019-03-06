Волгоградский депутат заявил о низкой пенсии у «алкашей и тунеядцев»

Депутат от «Единой России» ​Гасан Набиев во время заседания ​Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в размере 8 тыс. руб. получают «тунеядцы и алкаши». Видеозапись выступления опубликовал портал ​«Высота 102».

Депутат рассказал, что раньше работал на предприятии. По его словам, у его бывших коллег пенсии составляют от 16 тыс. до 20 тыс. руб. Набиев добавил, что они работали и получали нормальную зарплату.

«Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тыс. руб.», — сказал он.

Депутат отметил, что человек по своей вине становятся малоимущим, хотя мог бы быть «нормальным человеком». Издание отмечает, что перед ним выступил коммунист Михаил Таранцов, который заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе составляете 20 тыс. руб., а не установленный органами власти в 8,5 тыс. руб.