«Роскосмос» даст оценку словам сотрудника о «скотобазе» в хрущевках

Слова чиновника «Роскосмоса», назвавшего жителей хрущевок «скотобазой», будут изучены комиссией по этике. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в ответ на запрос РБК.

«Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Станислав Жарков, начальник департамента в «Роскосмосе», опубликовал комментарий к записи в Facebook о реновации в Москве. В ответ одному из пользователей он написал: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки?» Скриншот с записью опубликовал Telegram-канал «Медиатехнолог».

Сейчас страница Станислава Жаркова на Facebook недоступна.

РБК не удалось оперативно связаться с Жарковым; на вопросы в Instagram он не ответил.