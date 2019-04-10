Чем сильнее будет затягиваться штурм Триполи Ливийской национальной армией, тем меньше у ее командующего Халифы Хафтара шансов сохранить какую-либо международно признанную легитимность

Халифа Хафтар, фельдмаршал (по версии правящего в восточной части страны Временного правительства Ливии), объясняет свое наступление на ливийскую столицу желанием уничтожить закрепившиеся на западе, в Триполитании, террористические группировки. Его Ливийская национальная армия ​ (ЛНА) вступила в противостояние с частями, которые контролируют Западную Ливию, входят в состав Министерства обороны и МВД правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета (ПС), которые действуют в Триполи и в отличие от восточноливийских институтов являются признанными ООН переходными органами власти.

Война вместо конференции

Наступление ЛНА стало во многом неожиданным для наблюдателей. К марту Хафтар успешно завершил военную операцию на юго-западе Ливии, взяв под контроль последние крупные нефтяные месторождения, находившиеся в распоряжении Триполи, — Шарара и Эль-Филь. На фоне успехов ЛНА в конце февраля глава ПНЕ и ПС Фаиз Саррадж и Хафтар провели переговоры в Абу-Даби, где согласились начать объединение политических структур запада и востока, чтобы до конца 2019 года провести президентские выборы. По некоторым данным, военачальник был близок к заключению с Сарраджем сделки, дававшей ему должность министра обороны и главнокомандующего, а его союзнику, главе временного правительства Ливии Абдулле ат-Танни, — пост председателя ПНЕ. Сам Саррадж сохранил бы руководство Президентским советом. Итоги такой сделки могли быть закреплены на конференции по примирению 14–16 апреля в городе Гадамесе на юго-западе Ливии, организацией которой занимался спецпосланник генсека ООН Хассан Саламе.

Недовольство итогами переговоров и подготовкой к конференции выражали как раз оппоненты Хафтара из Западной Ливии, например наиболее крупная военная фракция Триполитании, аффилированная с ПНЕ, — Военный совет Мисраты. В нем считали, что Саламе действует в интересах Хафтара, скрывая повестку и состав участников конференции, и отказывались признать итоги договоренностей в Абу-Даби. Поэтому сложно было предположить, что Хафтар начнет наступление до конференции, а не после, когда, обретя легитимность, он мог бы организовать кампанию по подавлению несогласных.

Но похоже, что должность министра обороны под контролем гражданского правительства не отвечала амбициям Хафтара. Начиная новый этап гражданской войны, он, видимо, рассчитывал не просто укрепить свое положение перед конференцией, но и установить полный контроль над ливийской столицей, чтобы сформировать собственное правительство и продиктовать условия, которые участники конференции вынуждены были бы принять. Такое развитие событий позволило бы Хафтару добиться желаемых итогов парламентских и президентских выборов.