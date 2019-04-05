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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи
Силы фельдмаршала Хафтара получили контроль над аэропортом в районе Каср-Бен-Гашир и продолжают наступление на Триполи. Этот аэропорт сильно пострадал в боях 2014 года и не используется для полетов
Фото: Hani Amara / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи, уточняет телеканал. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

В заявлении ЛНА, которое цитирует Reuters, говорится, что под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). О том, что в окрестностях аэропорта Триполи идут бои, сообщает источник «РИА Новости», близкий к командованию фельдмаршала.

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В четверг, 4 апреля, Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления на Триполи, заявив, что целью похода является «освобождение от террористов» столицы Ливии. В тот же день ЛНА без боя установила контроль над городами Сабрата и Сурман, расположенными примерно в 60 км от столицы к западу, и городом Гарьян в 100 км к югу от нее, в затем приблизилась на расстояние порядка 30 км к Триполи, сообщал «Аль-Арабия».

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН ПНЕ во главе с Файезом ​Сараджем.

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Военное наступление в Ливии. Главное

Власть на востоке страны и частично на юге Ливии находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

В минувший четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Сарадж отдал приказ применить силу против войск Хафтара.

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Ливийский фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Аэропорт Триполи расположен в рай​оне Каср-Бен-Гашир, он не функционирует с лета 2014 года, так как сильно пострадал во время боевых действий.

Международное воздушное сообщение с Триполи идет через аэродром Митига.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Ливия, Триполи, Аэропорт, Халифа Хафтар
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