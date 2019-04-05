СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи

Силы фельдмаршала Хафтара получили контроль над аэропортом в районе Каср-Бен-Гашир и продолжают наступление на Триполи. Этот аэропорт сильно пострадал в боях 2014 года и не используется для полетов

Фото: Hani Amara / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи, уточняет телеканал. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

В заявлении ЛНА, которое цитирует Reuters, говорится, что под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). О том, что в окрестностях аэропорта Триполи идут бои, сообщает источник «РИА Новости», близкий к командованию фельдмаршала.

В четверг, 4 апреля, Хафтар в аудиопослании объявил о начале наступления на Триполи, заявив, что целью похода является «освобождение от террористов» столицы Ливии. В тот же день ЛНА без боя установила контроль над городами Сабрата и Сурман, расположенными примерно в 60 км от столицы к западу, и городом Гарьян в 100 км к югу от нее, в затем приблизилась на расстояние порядка 30 км к Триполи, сообщал «Аль-Арабия».