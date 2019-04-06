Армия Хафтара ввела бесполетную зону для военной авиации на западе Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром объявила о введении бесполетной зоны для боевых самолетов на западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.

ЛНА сообщила, что подверглась авианалету в регионе Эль-Азизия. 5 и 6 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям ЛНА. Они коснулись лагеря Мидза, который находится недалеко от города Гарьян, и позиций в районе Сук-аль-Хамис.

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После свержения главы Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не сформировалось единое правительство. В государстве существует поддерживаемое Организацией Объединенных Наций ПНС во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и выступающая против него ЛНА.