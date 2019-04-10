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Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру
Похитить скульптуру двое мужчин пытались из ниши во рву, прилегающем к Михайловскому дворцу с двух сторон. Ранее проверка Минкультуры выявила нарушения в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России
Здание Государственного Русского музея (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщает ТАСС.

По его словам, один из охранников Михайловского замка, находясь на посту увидел, как неизвестные пытаются спуститься по веревке с моста через прилегающий к замку ров. Он вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчины были задержаны в тот момент, когда один из них, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру из ниши во рве.

«В настоящее время мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию», — отметил Грибакин, добавив, что ведомство рассмотрит вопрос о поощрении предотвративших кражу сотрудников.

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Ранее Министерство культуры сообщило, что в Русском музее, а также еще в трех крупнейших музеях страны (в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее) были выявлены нарушения в работе систем безопасности. Нарушения — «результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», пришла к выводу комиссия.

В Росгвардии на это заявили, что не получили никаких указаний или рекомендаций со стороны Минкультуры по итогам этой проверки. «Никаких нареканий не прозвучало», — говорил тогда представитель ведомства.

Проверка Минкультуры была организована после того, как из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи. В конце января мужчина снял картину со стены в музее в присутствии других посетителей и смог беспрепятственно покинуть его территорию.

Похитителя удалось задержать уже на следующий день, им оказался предприниматель из Крыма Денис Чуприков. Он показал правоохранителям, где спрятал картину. Против Чуприкова завели уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность), сейчас он находится под арестом.

В Росгвардии, занимающейся в том числе охраной музеев, заявили, что сотрудники ведомства не несут ответственность за сохранность картин и обеспечивают только безопасность посетителей музея.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Русский музей
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