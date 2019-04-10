Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Похитить скульптуру двое мужчин пытались из ниши во рву, прилегающем к Михайловскому дворцу с двух сторон. Ранее проверка Минкультуры выявила нарушения в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России

Здание Государственного Русского музея (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщает ТАСС.

По его словам, один из охранников Михайловского замка, находясь на посту увидел, как неизвестные пытаются спуститься по веревке с моста через прилегающий к замку ров. Он вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчины были задержаны в тот момент, когда один из них, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру из ниши во рве.

«В настоящее время мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию», — отметил Грибакин, добавив, что ведомство рассмотрит вопрос о поощрении предотвративших кражу сотрудников.

Ранее Министерство культуры сообщило, что в Русском музее, а также еще в трех крупнейших музеях страны (в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее) были выявлены нарушения в работе систем безопасности. Нарушения — «результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», пришла к выводу комиссия.