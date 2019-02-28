В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях

В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях

Росгвардия не получала никаких актов, выводов или рекомендаций со стороны министерства культуры России о том, что в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения, а о существовании претензий в ведомстве узнали из сообщений СМИ. Об этом сообщил РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Непонятно на основании каких компетенций и полномочий делаются такие выводы», — сказал Грибакин.

При этом он подтвердил, в конце прошлой недели проверочные мероприятия со стороны Минкультуры проводились в Историческом и Пушкинском музее в Москве и в Эрмитаже и Русском музее в Петербурге.

«У проверяющих была возможность оценить работу сотрудников на стационарных постах, а также, нажав на тревожную кнопку, проверить работу нарядов Росгвардии, которые прибыли раньше нормативов», — объяснил Грибакин.

По его словам, в Петербурге среди проверяющих в субботу был замминстра культуры Николай Овсеенко, который лично ознакомился с работой сотрудников Росгвардии.