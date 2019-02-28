В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях

«Никаких нареканий не прозвучало», — подтвердил представитель ведомства.
Он также подчеркнул, что Росгвардия внимательно относится к возложенным обязанностям по обеспечению безопасности музеев и культурных ценностей, «свидетельством чего является недавние меры по появлению дополнительного поста охраны в Третьяковской галерее».
Ранее Минкультуры сообщило о том, что в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения. Проверки были проведены в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.
«Несмотря на положительную оценку работы учреждений, по данному направлению были выявлены некоторые нарушения», — говорилось в заявлении ведомства.
Специальная комиссия изучила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии и работу музейных служб безопасности, а также оценила охранное оснащение учреждений и работу систем пожаротушения.
27 января из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего покинул здание галереи. На следующий день по подозрению в краже картины задержали крымского предпринимателя Дениса Чуприкова, а также нашли похищенную картину. Полотно было запрятано на стройке в Подмосковье. У картины обнаружили незначительные повреждения в виде потертостей, однако ее решили вернуть на выставку.
29 января Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Чуприкова по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК). По этой статье предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб. Следствие считает, что у Чуприкова могли быть сообщники, выявить которых пока не удалось.
Как ранее писал РБК, Денис Чуприков зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также является гендиректором и владельцем московского ООО «Мегаполис» (торговля легковыми автомобилями и ремонт мотоциклов). Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, за ним числится задолженность на общую сумму более 250 тыс. руб.
Кроме того, полиция сообщала, что в 2018 году Чуприкова привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, а в декабре прошлого года задерживали за хранение наркотиков. Чуприков также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На момент задержания за кражу картины он находился под подпиской о невыезде.
После кражи полотна Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев, а картины в Третьяковской галерее оснастили системой охраны от краж.
Помимо этого, директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор. Он также распорядился уволить начальника службы безопасности. Также была уволена смотрительница Третьяковки, следившая за похищенной картиной.
18 февраля Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на охрану выставки Ильи Репина. Его сумма составила 1 млн руб.