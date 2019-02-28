В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,79 0,09 EUR Бирж. 74,77 -0,07 Brent 66,41 1,82% USD Нал. 66,65 65,24 EUR Нал. 75,76 74,24 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1370 -0,0022 BTC/USD Бирж. 3 850,10 -48,20 IMOEX 2 490,65 -0,14% RTSI 1 191,01 -0,17% DJIA 25 987,39 -0,27% Nasdaq 7 554,81 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 27 фев, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 27 фев, 13:22
Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан Общество, 01:30 «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании Спорт, 01:26 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на $1 млрд Экономика, 01:16 В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb Технологии и медиа, 01:07 В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях Общество, 01:07 Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США Общество, 00:44 Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы Политика, 00:20 Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Общество, 00:13 Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб. Политика, 00:10 Часть банков решили отложить полноценный запуск быстрых платежей ЦБ Финансы, 00:00 СК начал проверку после конфликта крымского министра с инспекторами ДПС Общество, 27 фев, 23:56 СМИ узнали о дезертирстве 400 венесуэльских военных в Колумбию Политика, 27 фев, 23:28 Коэн заявил о приказах Трампа угрожать людям и организациям Политика, 27 фев, 23:07 Кубок Испании по футболу. «Реал» — «Барселона». Онлайн Спорт, 27 фев, 23:00
Похищение Куинджи ,  
0 
В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях

Росгвардия не получала никаких актов, выводов или рекомендаций со стороны министерства культуры России о том, что в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения, а о существовании претензий в ведомстве узнали из сообщений СМИ. Об этом сообщил РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Непонятно на основании каких компетенций и полномочий делаются такие выводы», — сказал Грибакин.

При этом он подтвердил, в конце прошлой недели проверочные мероприятия со стороны Минкультуры проводились в Историческом и Пушкинском музее в Москве и в Эрмитаже и Русском музее в Петербурге.

«У проверяющих была возможность оценить работу сотрудников на стационарных постах, а также, нажав на тревожную кнопку, проверить работу нарядов Росгвардии, которые прибыли раньше нормативов», — объяснил Грибакин.

По его словам, в Петербурге среди проверяющих в субботу был замминстра культуры Николай Овсеенко, который лично ознакомился с работой сотрудников Росгвардии.

«Никаких нареканий не прозвучало», — подтвердил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что Росгвардия внимательно относится к возложенным обязанностям по обеспечению безопасности музеев и культурных ценностей, «свидетельством чего является недавние меры по появлению дополнительного поста охраны в Третьяковской галерее».

Общество
СМИ сообщили о психиатрической экспертизе для похитителя Куинджи

Ранее Минкультуры сообщило о том, что в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения. Проверки были проведены в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

«Несмотря на положительную оценку работы учреждений, по данному направлению были выявлены некоторые нарушения», — говорилось в заявлении ведомства.

Специальная комиссия изучила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии и работу музейных служб безопасности, а также оценила охранное оснащение учреждений и работу систем пожаротушения.

27 января из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего покинул здание галереи. На следующий день по подозрению в краже картины задержали крымского предпринимателя Дениса Чуприкова, а также нашли похищенную картину. Полотно было запрятано на стройке в Подмосковье. У картины обнаружили незначительные повреждения в виде потертостей, однако ее решили вернуть на выставку.

29 января Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Чуприкова по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК). По этой статье предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб. Следствие считает, что у Чуприкова могли быть сообщники, выявить которых пока не удалось.

Как ранее писал РБК, Денис Чуприков зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также является гендиректором и владельцем московского ООО «Мегаполис» (торговля легковыми автомобилями и ремонт мотоциклов). Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, за ним числится задолженность на общую сумму более 250 тыс. руб.

Кроме того, полиция сообщала, что в 2018 году Чуприкова привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, а в декабре прошлого года задерживали за хранение наркотиков. Чуприков также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На момент задержания за кражу картины он находился под подпиской о невыезде.

После кражи полотна ​Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев, а картины в Третьяковской галерее оснастили системой охраны от краж.

Помимо этого, директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор. Он также распорядился уволить начальника службы безопасности. Также была уволена смотрительница Третьяковки, следившая за похищенной картиной. 

18 февраля Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на охрану выставки Ильи Репина. Его сумма составила 1 млн руб.

 

Теги: Росгвардия, музеи, нарушения
Материалы по теме
Росгвардейцы проведут тренинги в Третьяковке после кражи картины Куинджи
Общество
Третьяковка усилит охрану на выставке Репина после кражи картины Куинджи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter