Минкультуры нашло нарушения в системах безопасности 4 крупнейших музеев

В работе систем безопасности Эрмитажа и Русского музея в Санкт-Петербурге, а также музея имени А.С. Пушкина и Исторического музея в Москве нашли нарушения. Проверку организовали после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковки

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения. Об этом говорится в сообщении Минкультуры. Проверки прошли в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

«Несмотря на положительную оценку работы учреждений, по данному направлению были выявлены некоторые нарушения», — говорится в заявлении ведомства.

Специальная комиссия изучила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии и работу музейных служб безопасности, оценила охранное оснащение учреждений и работу систем пожаротушения.

Нарушения — «результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», пришла к выводу комиссия. Кроме того, комиссия сочла, что Минкультуры ослабило контроль за подведомственными ему культурными учреждениями. Нарушение ведомство обещало устранить.