Минкультуры нашло нарушения в системах безопасности 4 крупнейших музеев

До конца первого полугодия комиссия проверит остальные федеральные музеи.
В Росгвардии не получали никаких актов по проверочным мероприятиям, выводов или рекомендаций со стороны Министерства культуры, а о существовании претензий узнали из сообщений СМИ, рассказал позднее РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
При этом он подтвердил, в конце прошлой недели проверочные мероприятия со стороны Минкультуры проводились в Историческом и Пушкинском музеях в Москве, а также Эрмитаже и Русском музее в Петербурге. «У проверяющих была возможность оценить работу сотрудников на стационарных постах, а также, нажав на тревожную кнопку, проверить работу нарядов Росгвардии, которые прибыли раньше нормативов», — объяснил Грибакин.
По его словам, в Петербурге среди проверяющих был замминистра культуры Николай Овсеенко, который лично ознакомился с работой сотрудников Росгвардии. «Никаких нареканий не прозвучало», — отметил Грибакин.
27 января из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего беспрепятственно покинул здание Третьяковки.
На следующий день по подозрению в краже картины был задержан крымский предприниматель Денис Чуприков. Картину также нашли: подозреваемый сам привел полицию на стройку в Подмосковье, где было спрятано полотно.
Самого Чуприкова арестовали по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК). По этой статье предпринимателю грозит до 15 лет тюрьмы.
После происшествия Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев, а картины в Третьяковской галерее оснастили системой охраны от краж.
Кроме того, министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой и распорядился уволить начальника службы безопасности. Уволили также следившую за похищенной картиной смотрительницу Третьяковки.
18 февраля Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на охрану выставки Ильи Репина. Его сумма составила 1 млн руб.