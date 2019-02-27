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Похищение Куинджи ,  
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Минкультуры нашло нарушения в системах безопасности 4 крупнейших музеев
В работе систем безопасности Эрмитажа и Русского музея в Санкт-Петербурге, а также музея имени А.С. Пушкина и Исторического музея в Москве нашли нарушения. Проверку организовали после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковки
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России были выявлены нарушения. Об этом говорится в сообщении Минкультуры. Проверки прошли в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

«Несмотря на положительную оценку работы учреждений, по данному направлению были выявлены некоторые нарушения», — говорится в заявлении ведомства.

Специальная комиссия изучила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии и работу музейных служб безопасности, оценила охранное оснащение учреждений и работу систем пожаротушения.

Нарушения — «результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», пришла к выводу комиссия. Кроме того, комиссия сочла, что Минкультуры ослабило контроль за подведомственными ему культурными учреждениями. Нарушение ведомство обещало устранить.

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До конца первого полугодия комиссия проверит остальные федеральные музеи.

В Росгвардии не получали никаких актов по проверочным мероприятиям, выводов или рекомендаций со стороны Министерства культуры, а о существовании претензий узнали из сообщений СМИ, рассказал позднее РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

При этом он подтвердил, в конце прошлой недели проверочные мероприятия со стороны Минкультуры проводились в Историческом и Пушкинском музеях в Москве, а также Эрмитаже и Русском музее в Петербурге. «У проверяющих была возможность оценить работу сотрудников на стационарных постах, а также, нажав на тревожную кнопку, проверить работу нарядов Росгвардии, которые прибыли раньше нормативов», — объяснил Грибакин.​

По его словам, в Петербурге среди проверяющих был замминистра культуры Николай Овсеенко, который лично ознакомился с работой сотрудников Росгвардии. «Никаких нареканий не прозвучало», — отметил Грибакин.

27 января из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего беспрепятственно покинул здание Третьяковки.

На следующий день по подозрению в краже картины был задержан крымский предприниматель Денис Чуприков. Картину также нашли: подозреваемый сам привел полицию на стройку в Подмосковье, где было спрятано полотно.

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Самого Чуприкова арестовали по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК). По этой статье предпринимателю грозит до 15 лет тюрьмы.

После происшествия ​Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев, а картины в Третьяковской галерее оснастили системой охраны от краж.

Кроме того, министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой и распорядился уволить начальника службы безопасности. Уволили также следившую за похищенной картиной смотрительницу Третьяковки.

18 февраля Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на охрану выставки Ильи Репина. Его сумма составила 1 млн руб. 

Авторы: Наталья Демченко, Максим Солопов
Теги: музеи, нарушения, Безопасность
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