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Росгвардия решила обучить студентов журфака МГУ работе на митингах

СПЧ призывал силовиков обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на акциях. В Думе считают, что тренинги помогут студентам разобраться в «принципах работы силовых ведомств»

Сотрудники Росгвардии организуют для студентов факультета журналистики МГУ тренинги по работе на массовых акциях. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике сообщил замглавы Росгвардии Олег Плохой, сообщается в Telegram-канале комитета.

Плохой отметил, что есть много вопросов, которые касаются идентификации журналистов на массовых мероприятиях. «Встречаются случаи, когда человек, выполняя редакционное задание на мероприятии, начинает выкрикивать лозунги, таким образом, он становится участником, но регламента, как действовать в таких случаях нет», — пояснил он.

По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, «смысл таких тренингов — определенное общение со студентами с точки зрения понимания вопросов обеспечения безопасности, принципов работы журналистов на митингах для защиты своей безопасности, принципов работы силовых ведомств». Он не исключил, что в будущем подобные тренинги будут проводить на факультетах журналистики в других российских вузах.

Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Разработать для студентов мастер-классы и видеоматериалы, «своего рода стандарт поведения профессионального журналиста», предложила декан журфака МГУ Елена Вартанова, которая также участвовала в заседании. По словам Вартановой, преподаватели вуза могут подготовить их вместе с Союзом журналистов и правоохранительными органами. РБК направил запрос в МГУ.

«Прошу записать в рекомендации пожелание факультета журналистики развивать подобного рода тренинги, мастер-классы... Мы и сами, конечно, формируем образовательный стандарт. Но все-таки взаимодействие с профессиональной средой, с редакциями всегда более продуктивно», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).

В ходе заседания Плохой заявил, что Росгвардия заинтересована в безопасности журналистов, которые освещают массовые акции протеста, и в объективной подаче информации. По его словам, все конфликтные ситуации с участием представителей СМИ на митингах — это результат провокаций третьих лиц. Он предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут заниматься освещением акции, и определять, где они будут во время нее находиться, чтобы сотрудники правоохранительных органов «понимали, что это — группа журналистов».

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Власти предложили правила о бейджах и жилетах журналистов на митингах
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля, в Москве были задержаны 17 журналистов, в том числе корреспонденты «Дождя», «Открытых Медиа, «360», The Bell и другие. Кроме того, в ходе акции сотрудник Росгвардии ударил дубинкой оператора YouTube-канала Real View Федора Худокормова, ведомство начало проверку. Сотрудников СМИ задерживали и на несанкционированных митингах 23 и 31 января.

После этого Совет по правам человека выпустил заявление, в котором призвал обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на акциях. В начале марта Роскомнадзор выдвинул предложения о том, какими должны быть отличительные знаки сотрудников СМИ на митингах. Ведомство считает, что журналисты, которые освещают акции, должны быть одеты в зеленые жилеты с надписью «Пресса» и иметь бейджи с данными о редакции и ее сотруднике и его фотографию.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Егор Губернаторов
МГУ журналистика студенты Росгвардия массовые акции митинги тренинг
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