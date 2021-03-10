Росгвардия решила обучить студентов журфака МГУ работе на митингах

СПЧ призывал силовиков обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на акциях. В Думе считают, что тренинги помогут студентам разобраться в «принципах работы силовых ведомств»

Сотрудники Росгвардии организуют для студентов факультета журналистики МГУ тренинги по работе на массовых акциях. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике сообщил замглавы Росгвардии Олег Плохой, сообщается в Telegram-канале комитета.

Плохой отметил, что есть много вопросов, которые касаются идентификации журналистов на массовых мероприятиях. «Встречаются случаи, когда человек, выполняя редакционное задание на мероприятии, начинает выкрикивать лозунги, таким образом, он становится участником, но регламента, как действовать в таких случаях нет», — пояснил он.

По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, «смысл таких тренингов — определенное общение со студентами с точки зрения понимания вопросов обеспечения безопасности, принципов работы журналистов на митингах для защиты своей безопасности, принципов работы силовых ведомств». Он не исключил, что в будущем подобные тренинги будут проводить на факультетах журналистики в других российских вузах.

Разработать для студентов мастер-классы и видеоматериалы, «своего рода стандарт поведения профессионального журналиста», предложила декан журфака МГУ Елена Вартанова, которая также участвовала в заседании. По словам Вартановой, преподаватели вуза могут подготовить их вместе с Союзом журналистов и правоохранительными органами. РБК направил запрос в МГУ.