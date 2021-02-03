Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному

Фото: Владислав Шатило / РБК

В столице 2 февраля днем и последующей ночью были задержаны 17 журналистов. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.

По их данным, первые задержания прошили днем во время заседания по делу оппозиционера Алексея Навального. Тогда были задержаны 11 журналистов, вечером задержали еще шестерых сотрудников СМИ. Среди них — корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, корреспондент «Avtozak Live» Максим Кондратьев, корреспондент онлайн-издания SOTA Артем Кригер, Сергей Павлов, Марат Сибгатуллин, фотограф-документалист Дмитрий Марков, журналисты издания «Наш Север» Евдокия Галямина и Виталий Акимов, корреспондент «Открытых медиа» Евгений Сафронов, журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова, журналистка «Важных историй» Екатерина Аренина, сотрудница The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней, Позднее некоторых журналистов отпустили из ОВД.

Также во вторник вечером был задержан журналист «Открытых медиа» Дмитрий Никитин, который освещал протестную акцию.

Координатор правозащиты «Открытки» Алексей Прянишников РБК сообщил, что Никитин все еще задержан с ним работает их юрист Алена Борисова.