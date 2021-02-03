Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Мельбурне Спорт, 15:57 Московское метро отсудило ₽62 тыс. у пассажира за сбой в движении поездов Общество, 15:52 Жена экс-премьера Белоруссии сообщила о его отъезде из страны Политика, 15:52 ЦБ сообщил о сокращении числа россиян с кредитами из-за пандемии Финансы, 15:51 Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 Доходы дочери и зятя Трампа упали во время его президентства Политика, 15:46 Медведев назвал планируемые объемы производства вакцин от COVID-19 Общество, 15:45 Фигуристка группы Тутберидзе растерялась от оценок на первенстве России Спорт, 15:41 СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком Политика, 15:40 Российские теннисисты уступили японцам в парном матче на ATP Cup Спорт, 15:33 Кредитование покупателей повышает продажи — кейсы «Тинькофф Бизнеса» Pro, 15:32 Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному Политика, 15:27 Лавров заявил об истерике Запада из-за дела Навального Политика, 15:24 Какие криптовалюты могут подорожать вслед за Ethereum. 4 мнения Крипто, 15:23
Дело Навального ,  
0 

Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В столице 2 февраля днем и последующей ночью были задержаны 17 журналистов. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.

По их данным, первые задержания прошили днем во время заседания по делу оппозиционера Алексея Навального. Тогда были задержаны 11 журналистов, вечером задержали еще шестерых сотрудников СМИ. Среди них — корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, корреспондент «Avtozak Live» Максим Кондратьев, корреспондент онлайн-издания SOTA Артем Кригер, Сергей Павлов, Марат Сибгатуллин, фотограф-документалист Дмитрий Марков, журналисты издания «Наш Север» Евдокия Галямина и Виталий Акимов, корреспондент «Открытых медиа» Евгений Сафронов, журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова, журналистка «Важных историй» Екатерина Аренина, сотрудница The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней, Позднее некоторых журналистов отпустили из ОВД.

Росгвардия проведет проверку сотрудника, ударившего оператора на митинге
Политика
Федор Худокормов (в центре)

Также во вторник вечером был задержан журналист «Открытых медиа» Дмитрий Никитин, который освещал протестную акцию.

Координатор правозащиты «Открытки» Алексей Прянишников РБК сообщил, что Никитин все еще задержан с ним работает их юрист Алена Борисова.

Борисова сообщила РБК, что у Никитина должен был быть суд по ч. 6.1 ст 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). «Я его защитник, но меня три часа не пускали в суд, мотивируя это тем, что должен поступить звонок от помощника судьи для моего пропуска в суд. В итоге его одного судья позвала в свой кабинет, где выдала ему готовое, заранее написанное решение о штрафе 10 тыс.», — сказала она. По словам Борисовой, судебного заседания не проводилось. Такая же ситуация была еще с двумя задержанными, добавила она.

Протесты и задержания после решения суда по Навальному. Видео
Политика

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Почему революция «хомячков» может похоронить IPO Robinhood Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный приговор на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. Во время рассмотрения дела здание Мосгорсуда было оцеплено, у здания сторонников Навального задерживали. После вынесенного судом сторонники Навального вышли на акцию протеста в центре Москвы. По данным «ОВД-Инфо», 2 февраля в столице силовики задержали 1145 человек, по стране задержали 1408 человек. В МВД данные о задержанных не сообщали.

новости задержания Союз журналистов России СМИ
Материалы по теме
В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов
Общество
СК в третий раз начал проверку после самоубийства журналистки Славиной
Общество
Песков заявил о дискомфорте горожан из-за акций протеста в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter