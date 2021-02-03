Росгвардия проведет проверку сотрудника, ударившего оператора на митинге

Федор Худокормов (в центре) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Росгвардия проведет служебную проверку в отношении своего сотрудника, который накануне ударил оператора YouTube-канала во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка», — сказал собеседник ТАСС. РБК отправил запрос в управление Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в центре Москвы в Дмитровском переулке. Пострадавший — ведущий канала Real View Федор Худокормов, который вел трансляцию с акции протеста.

Video

Видео удара попало в интернет. На нем видно, как сотрудник Росгвардии ударил молодого человека дубинкой, после чего тот упал на землю. Молодой человек был одет в желтый жилет с надписью «Пресса». Худокормов заявил, что подаст жалобу на силовика.