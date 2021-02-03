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Росгвардия проведет проверку сотрудника, ударившего оператора на митинге

Федор Худокормов (в центре)
Федор Худокормов (в центре) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Росгвардия проведет служебную проверку в отношении своего сотрудника, который накануне ударил оператора YouTube-канала во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка», — сказал собеседник ТАСС. РБК отправил запрос в управление Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в центре Москвы в Дмитровском переулке. Пострадавший — ведущий канала Real View Федор Худокормов, который вел трансляцию с акции протеста.

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Видео удара попало в интернет. На нем видно, как сотрудник Росгвардии ударил молодого человека дубинкой, после чего тот упал на землю. Молодой человек был одет в желтый жилет с надписью «Пресса». Худокормов заявил, что подаст жалобу на силовика.

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После случившегося глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил об ответственности сотрудников правоохранительных органов за нападение и задержание журналистов. «Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны», — подчеркнул он.

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Акции протеста начались вечером во вторник, после того как в Мосгорсуде был оглашен приговор по делу об изменении условного срока Навального на реальный. Суд постановил изменить срок с учетом отбытого под домашним арестом. В итоге Навальный получил 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

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Суд пришел к выводу, что он систематически нарушал условия отбывания условного наказания, к которому его приговорили по делу «Ив Роше», и не являлся в инспекцию, где должен был отмечаться.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 1145 человек (на 10:00 мск 3 февраля). Суммарно в десяти городах задержали 1408 человек.

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