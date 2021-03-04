Власти предложили правила о бейджах и жилетах журналистов на митингах

Бейджи должны содержать фото и данные о журналисте и редакции, а зеленые жилеты — надпись «Пресса». Их будут обязаны иметь все сотрудники СМИ, работающие на митингах и других публичных акциях

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Знаками отличия для сотрудников средств массовой информации, работающих на митингах и других публичных мероприятиях, могут стать надписи «Пресса» на бейджах и специальных жилетах. Об этом говорится в проекте приказа Роскомнадзора, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из документа, бейджик должен представлять собой прямоугольник из плотной белой бумаги размером не менее 9,5 на 14 см. На нем должна размещаться надпись «Пресса» и данные журналиста — его Ф.И.О., должность, название СМИ, дату выдачи, срок действия и подпись главного редактора. Также на бейдже должна быть фотография сотрудника 35х45 мм.

В Роскомнадзоре отметили, что бейдж нужно будет носить на ленте или шнурке, а также допустили его ламинацию.

Жилет для журналиста должен быть неонового зеленого цвета для обеспечения видимости в дневное и ночное время. На спине и груди жилета должна быть прямоугольная белая полоса, изготовленная из световозвращающего материала. На ней черными буквами, занимающими не менее 80% полосы, должно быть написано «Пресса». Размер полосы на спине — 28х18 см, на груди — 25х12 см.