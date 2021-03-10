Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Матч молодежных «Локомотива» и ЦСКА перенесли из-за мороза Спорт, 15:01 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 14:58 Ведущие автожурналистки назвали машину года для женщин Авто, 14:56 Акции «Ювентуса» рухнули на 8% после вылета из Лиги чемпионов Инвестиции, 14:54 Депутаты рассказали, будут ли они вести Twitter после мер Роскомнадзора Политика, 14:52 Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями Общество, 14:52 «Яндекс» раскрыл, как пользователи искали известные композиции без слов Технологии и медиа, 14:51 Цена в $1 млн и замена доллара. Самые яркие прогнозы на биткоин Крипто, 14:50 Власти России ограничили работу Twitter. Главное Технологии и медиа, 14:32 Сборная России выиграла четвертое золото на ЧМ по фристайлу и сноуборду Спорт, 14:27 Ректор ИТМО: почему государство — самый жадный инвестор для стартапа Pro, 14:22 Глава совета по вакцинации ФРГ оценил шанс на одобрение «Спутника V» в ЕС Общество, 14:15 Шэрон Стоун получила первый тираж своих мемуаров Стиль, 14:12 Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку Политика, 14:03
Дело Навального ,  
0 

Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями

Олег Плохой заявил, что силовики не допускали нарушений в отношении журналистов, освещавших акции протеста в поддержку Навального. На всякий случай на следующих митингах ведомство предлагает журналистам «собираться в группы»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Все конфликтные ситуации с участием журналистов на акциях протеста являются результатом провокаций третьих лиц, заявил замглавы Росгвардии Олег Плохой во время выступления в Госдуме, передает «РИА Новости».

По словам Плохого, Росгвардия заинтересована в безопасности журналистов и в объективном освещении событий. Но при этом он призвал журналистов к ответственному отношению при выполнении профессиональных обязанностей в ходе массовых мероприятий.

Плохой, передает ТАСС, предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут заниматься освещением акции, и определять, где они будут во время нее находиться. Стоять журналисты должны группой, считает он. «Мы не были бы против, не знаю насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это — группа журналистов», — объяснил замглавы Росгвардии.

Власти предложили правила о бейджах и жилетах журналистов на митингах
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Начальник главного управления МВД по Москве Олег Баранов в свою очередь отчитался о результатах работы полиции на акциях протеста в Москве во время заседания Мосгордумы. Он также прокомментировал применение силы против журналистов, комментируя вопрос о ситуации с журналистами «Новой газеты» — издание сообщало, что его спецкорра Елизавету Кирпанову, освещавшую акцию 23 января, силовики ударили по голове дубинкой. «Что касается журналистов «Новой газеты», насколько мне известно, нами проводилась проверка, и ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было. Данные материалы были направлены в Следственный комитет по Москве, где по ним будет вынесено соответствующее решение», — сказал Баранов.

Всего московская полиция получила почти 320 заявлений о применении силы сотрудниками к участникам акций в поддержку Алексея Навального, рассказал Баранов. По его словам, большую часть заявлений передали в СК, где признаков нарушений не обнаружили. 22 заявителя позднее сообщили, что травмы и повреждения они получили не от сотрудников полиции и Росгвардии, а от других участников акций, еще 16 человек подали заявления об отсутствии претензий к сотрудникам полиции.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса РБК Pro: чем рискует гендиректор при нарушении Трудового кодекса Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist

Баранов утверждает что во всех случаях применения физической силы в отношении участников акций, прошедших в Москве в январе и феврале 2021 года, полицейские действовали на законных основаниях.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в десятках российских городов 23-го, 31 января и 2 февраля. Они были связаны с арестом Алексея Навального и последующим решением суда о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий освобождения из-под стражи.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», только 23 января в стране было задержано более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. 31 января и 2 февраля силовики задержали в столице более 1,5 тыс. человек. По данным МВД и СК, против участников несанкционированных акций было возбуждено 90 уголовных дел.

После акции 2 февраля Союз журналистов сообщал, что, по его данным, на протестах были задержаны 17 журналистов. При этом задержания производились, несмотря на наличие у сотрудников СМИ жилетов «пресса», редакционных удостоверений и заданий, указали там. 

Автор
Георгий Тадтаев
Росгвардия МВД протесты журналисты СМИ
Материалы по теме
В Петербурге задержали журналистку издания Baza
Общество
В Белоруссии журналисткам назначили по два года тюрьмы за стрим с митинга
Политика
В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter