Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями

Олег Плохой заявил, что силовики не допускали нарушений в отношении журналистов, освещавших акции протеста в поддержку Навального. На всякий случай на следующих митингах ведомство предлагает журналистам «собираться в группы»

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Все конфликтные ситуации с участием журналистов на акциях протеста являются результатом провокаций третьих лиц, заявил замглавы Росгвардии Олег Плохой во время выступления в Госдуме, передает «РИА Новости».

По словам Плохого, Росгвардия заинтересована в безопасности журналистов и в объективном освещении событий. Но при этом он призвал журналистов к ответственному отношению при выполнении профессиональных обязанностей в ходе массовых мероприятий.

Плохой, передает ТАСС, предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут заниматься освещением акции, и определять, где они будут во время нее находиться. Стоять журналисты должны группой, считает он. «Мы не были бы против, не знаю насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это — группа журналистов», — объяснил замглавы Росгвардии.

Начальник главного управления МВД по Москве Олег Баранов в свою очередь отчитался о результатах работы полиции на акциях протеста в Москве во время заседания Мосгордумы. Он также прокомментировал применение силы против журналистов, комментируя вопрос о ситуации с журналистами «Новой газеты» — издание сообщало, что его спецкорра Елизавету Кирпанову, освещавшую акцию 23 января, силовики ударили по голове дубинкой. «Что касается журналистов «Новой газеты», насколько мне известно, нами проводилась проверка, и ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было. Данные материалы были направлены в Следственный комитет по Москве, где по ним будет вынесено соответствующее решение», — сказал Баранов.