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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о превращении москвичей в участников «карнавала масок»

Жители Москвы из-за коронавируса COVID-19 стали невольными участниками «карнавала масок». Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, — обернулась трагедией потери близкого человека», — сказал он.

По словам градоначальника, распространение коронавируса лишило москвичей возможности получать удовольствие от живого и открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого, как заметил Собянин, жители увидели пустые улицы и метро. «Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками «карнавала масок», — добавил он.

Мэр отметил, что на борьбу с COVID-19 властям пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть направлены на более полезные для москвичей проекты. «Впрочем, это временные потери. Экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро», — заключил Собянин.

Материал дополняется.

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