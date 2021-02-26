Собянин оценил ситуацию с COVID в Москве фразой «страшное преодолели»

Если ситуация, подобная эпидемии COVID-19, повторится в будущем, власти уже будут знать, что делать, считает Собянин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва справилась с самым тяжелым этапом в борьбе с эпидемией COVID-19 и теперь готова к повторению таких ситуаций в будущем. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Значительная часть [жизни города] и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится — мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что в случае «развития других эпидемиологических ситуаций» власти будут «готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад».

Мэр Москвы сообщил также, что, если бы город не принял жесткие ограничительные меры, а также не перевел в новый режим работы здравоохранение, «жертв было бы гораздо больше», передает агентство «Москва».