Собянин заявил о надежде провести «ключевые мероприятия» в Москве

Сергей Собянин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в этом году пандемия коронавируса не помешает проведению в городе «ключевых» событий. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — заявил мэр.

Собянин рассказал, что в столице в пять раз снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки по сравнению с максимальными значениями конца прошлого года. На фоне снижения числа новых заболевших инфекцией глава города отменил с 8 марта самоизоляцию для жителей Москвы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за прошедшие сутки в Москве выявили 1757 новых заболевших. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 987 тыс. человек. Скончались от вируса 15 297 человек.