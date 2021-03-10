Голикова допустила регулярность прививок от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила, что прививки от коронавируса придется делать регулярно. Об этом она заявила в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано <...> и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала она.

Она отметила, что эпидемия COVID-19 еще сохраняется, хотя все и «подрасслабились». Вице-премьер попросила по-прежнему беречь себя и близких.

В середине января в России началась массовая вакцинация против коронавируса, на данный момент доступны три вакцины. В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал появление коллективного иммунитета у россиян к июлю 2021 года. Он отмечал, что в стране зафиксировано заметное снижение уровня заболеваемости COVID-19, однако справиться с вирусом до конца пока не удалось.