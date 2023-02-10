Что известно о крупнейшем за 80 лет землетрясении в Турции и Сирии и его последствиях

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, оно произошло в ночь на 6 февраля, затронув десять провинций страны. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. Повторное землетрясение произошло в середине дня

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.

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Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.

Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.

О подземных толчках сообщали также в Ираке, Израиле и Армении. В грузинском Батуми часть жителей города из предосторожности покидали дома. После землетрясения в Турции активизацию сейсмических процессов отмечали в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии: специалисты каждые 7 минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки. «Отголоски» турецкого землетрясения наблюдались в районе Сочи — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии и — в виде слабого землетрясения — в самой Абхазии.

Днем 7 февраля новые землетрясения магнитудой 5,3–5,4 произошли в восточной и центральной части Турции. Эпицентр первого с очагом на глубине 10 км находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Эпицентр второго с очагом на той же глубине — в 33 км к юго-востоку от Малатьи и в 16 км к северу от города Синджик.

Утром 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении в центральной части Турции, почти в 60 км от города Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения 6 февраля. Очаг новых толчков находился на поверхности, магнитуда — 4,6.

Позднее центр сообщил еще о еще двух землетрясениях. Одно с магнитудой 4,4 в центральной Турции, в 38 километрах к северо-востоку от Кахраманмараша. Второе — с магнитудой 5,3 в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман, также в центре страны.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило вечером 8 февраля, что с момента первого землетрясения произошло подземных толчков разной силы.

Ситуация по состоянию на 10:30 мск 10 февраля

Спасатели при разборе завалов после землетрясения в Турции обнаружили погибшими двух граждан России — женщину и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В доме в Хатае жила семья россиян из Москвы с двумя детьми — двух и четырех с половиной лет.

Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 18 342 человек, раненых — до 74 242 человек, заявили власти страны. Разрушены около 6,5 тыс. зданий.

Издание Guardian сообщает о 3 377 погибших в Сирии, не уточняя источника данных и не называя количества раненых. В последний раз сирийские власти публиковали статистику по погибшим вечером 8 февраля — тогда число жертв землетрясения составляло 1 262 человека, 2285 числились ранеными. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил в ночь на 9 февраля, что на подконтрольных повстанцам территориях страны при землетрясении погибли 1 910 человек.

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

Рейтинговое агентство Fitch оценило в $4 млрд и более возможные экономические потери Турции от землетрясения. Потери страховой отрасли агентство прогнозирует на уровне $1 млрд.

Власти выплатят пострадавшим от землетрясения в десяти провинциях семьям по 10 000 турецких лир ($530), заявил президент Турции. Тех, кто лишился домов, могут разместить в гостиницах и на курортах в Анталье и Аланье, отметил он.

Эрдоган сразу после землетрясения объявил в стране национальный траур до 12 февраля. 8 февраля он в сопровождении министров посетил провинцию Кахраманмараш, где был эпицентр землетрясения. 9 февраля он заявил, что страна быстро справится с последствиями катастрофы.

В десяти пострадавших от землетрясения провинциях развернуты 77 полевых госпиталей, в некоторых из них созданы возможности для проведения неотложных хирургических операций, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, слова которого приводит Anadolu.

Более 450 тыс. человек, лишившихся домов из-за катастрофы, были размещены в общежитиях.

В Сирии почти 300 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, заявил министр муниципального управления страны и глава высшего комитета по вопросам чрезвычайной помощи Хусейн Махлюф.

Власти Турции приняли решение хоронить неопознанных жертв двух землетрясений на юго-востоке Турции в течение 24 часов, если не удалось обнаружить родственников, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля, говорится в заявлении площадки. Также принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, из-за «низкого объема торгов, который не позволяет обеспечить здоровое ценообразование».

«Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков, возник пожар. В других портах страны о проблемах не сообщали. Контейнеры в порту Искендерун продолжали гореть 7 февраля, пожар удалось потушить только к вечеру 8 февраля, о чем в телеграм-канале сообщил мэр Стамбула.

Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимает только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.

Часть аэропортов в регионах Турции, пострадавших от землетрясения, обслуживают только гуманитарные рейсы, заявил Эрдоган.

Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.

Последствия землетрясения в Турции могут отложить на некоторое время создание газового хаба, но не отменят этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Соответственно, какая-то сдвижка по времени [в реализации проекта] может быть», — сказал представитель Кремля журналистам.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Турция перенесла из-за землетрясения саммит для обсуждения создания газового хаба ориентировочно на 21-22 марта.

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