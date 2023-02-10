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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Что известно о крупнейшем за 80 лет землетрясении в Турции и Сирии и его последствиях
Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, оно произошло в ночь на 6 февраля, затронув десять провинций страны. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. Повторное землетрясение произошло в середине дня
Фото: Sertac Kayar / Reuters
Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
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Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.

Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

О подземных толчках сообщали также в Ираке, Израиле и Армении. В грузинском Батуми часть жителей города из предосторожности покидали дома. После землетрясения в Турции активизацию сейсмических процессов отмечали в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии: специалисты каждые 7 минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки. «Отголоски» турецкого землетрясения наблюдались в районе Сочи — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии и — в виде слабого землетрясения — в самой Абхазии.

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Днем 7 февраля новые землетрясения магнитудой 5,3–5,4 произошли в восточной и центральной части Турции. Эпицентр первого с очагом на глубине 10 км находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Эпицентр второго с очагом на той же глубине — в 33 км к юго-востоку от Малатьи и в 16 км к северу от города Синджик.

Утром 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении в центральной части Турции, почти в 60 км от города Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения 6 февраля. Очаг новых толчков находился на поверхности, магнитуда — 4,6.

Позднее центр сообщил еще о еще двух землетрясениях. Одно с магнитудой 4,4 в центральной Турции, в 38 километрах к северо-востоку от Кахраманмараша. Второе — с магнитудой 5,3 в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман, также в центре страны.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило вечером 8 февраля, что с момента первого землетрясения произошло подземных толчков разной силы.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Ситуация по состоянию на 10:30 мск 10 февраля

  • Спасатели при разборе завалов после землетрясения в Турции обнаружили погибшими двух граждан России — женщину и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В доме в Хатае жила семья россиян из Москвы с двумя детьми — двух и четырех с половиной лет.

  • Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 18 342 человек, раненых — до 74 242 человек, заявили власти страны. Разрушены около 6,5 тыс. зданий.

  • Издание Guardian сообщает о 3 377 погибших в Сирии, не уточняя источника данных и не называя количества раненых. В последний раз сирийские власти публиковали статистику по погибшим вечером 8 февраля — тогда число жертв землетрясения составляло 1 262 человека, 2285 числились ранеными. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил в ночь на 9 февраля, что на подконтрольных повстанцам территориях страны при землетрясении погибли 1 910 человек.

  • По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

  • Рейтинговое агентство Fitch оценило в $4 млрд и более возможные экономические потери Турции от землетрясения. Потери страховой отрасли агентство прогнозирует на уровне $1 млрд.

  • Власти выплатят пострадавшим от землетрясения в десяти провинциях семьям по 10 000 турецких лир ($530), заявил президент Турции. Тех, кто лишился домов, могут разместить в гостиницах и на курортах в Анталье и Аланье, отметил он.

  • Эрдоган сразу после землетрясения объявил в стране национальный траур до 12 февраля. 8 февраля он в сопровождении министров посетил провинцию Кахраманмараш, где был эпицентр землетрясения. 9 февраля он заявил, что страна быстро справится с последствиями катастрофы.

  • В десяти пострадавших от землетрясения провинциях развернуты 77 полевых госпиталей, в некоторых из них созданы возможности для проведения неотложных хирургических операций, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, слова которого приводит Anadolu.

  • Более 450 тыс. человек, лишившихся домов из-за катастрофы, были размещены в общежитиях.

  • В Сирии почти 300 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, заявил министр муниципального управления страны и глава высшего комитета по вопросам чрезвычайной помощи Хусейн Махлюф.

  • Власти Турции приняли решение хоронить неопознанных жертв двух землетрясений на юго-востоке Турции в течение 24 часов, если не удалось обнаружить родственников, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

  • Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля, говорится в заявлении площадки. Также принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, из-за «низкого объема торгов, который не позволяет обеспечить здоровое ценообразование».

  • «Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

  • Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков, возник пожар. В других портах страны о проблемах не сообщали. Контейнеры в порту Искендерун продолжали гореть 7 февраля, пожар удалось потушить только к вечеру 8 февраля, о чем в телеграм-канале сообщил мэр Стамбула.

  • Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимает только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.

  • Часть аэропортов в регионах Турции, пострадавших от землетрясения, обслуживают только гуманитарные рейсы, заявил Эрдоган.

  • Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.

  • Последствия землетрясения в Турции могут отложить на некоторое время создание газового хаба, но не отменят этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Соответственно, какая-то сдвижка по времени [в реализации проекта] может быть», — сказал представитель Кремля журналистам.

  • «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Турция перенесла из-за землетрясения саммит для обсуждения создания газового хаба ориентировочно на 21-22 марта.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Sertac Kayar / Reuters

Помощь и соболезнования

  • Помощь Турции предложили десятки стран, Евросоюз и НАТО.

  • Еврокомиссия заявила об отправке в Турцию и Сирию 30 спасательных команд и групп медиков из 19 стран — членов ЕС, Черногории и Албании. Всего для помощи пострадавшим мобилизованы 1,2 тыс. спасателей и направлены 70 собак с кинологами.

  • 8 февраля ЕС заявил о выделении Турции и Сирии €6,5 млн для помощи пострадавшим: €3,5 млн будут направлены Сирии и €3 млн — Турции.

  • Помощь Турции и Сирии предложили в ООН. «Наши команды находятся на местах, оценивая потребности и оказывая помощь», — говорится в заявлении генсека организации.

  • Папа Римский Франциск заявил, что молится за пострадавших в Турции и Сирии и призвал оказать им конкретную помощь.

  • Сирийский Красный Крест призвал приостановить действие международных санкций в отношении Сирии для облегчения ликвидации последствий землетрясения.

  • Власти Сирии попросили страны мира оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и предоставить медицинское оборудование.

  • США приостановили действие некоторых санкций в отношении Сирии для помощи стране в восстановлении после землетрясения. Как сообщил Минфин, до 8 августа санкции не будут затрагивать транзакции, с оказанием помощи Сирии.

  • Россия направила в Турцию спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.

  • Замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» Игорь Акмаев заявил журналистам, что российские спасатели будут работать в Турции как минимум десять дней.

  • Бригада из 11 российских врачей направлена 8 февраля в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

  • Минстрой России готов направить в Турцию и Сирию специалистов для помощи в восстановлении разрушенных зданий, сообщил министр Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме. Министерство согласовывает эту работу с МЧС, добавил он.

  • В Сирию из России прибыли более 50 российских спасателей, они работают в пострадавших от землетрясения районах.

  • Министр обороны России дал указание командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь местным властям. Российские военные приступили к работам в городах Алеппо, Хама, Латакия и в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. Там налажена работа шести пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Также были сформированы десять отрядов из сирийских и российских военных для разбора завалов и поиска пострадавших. Всего в работах участвуют более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе «Хмеймим» создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне, сообщили в Минобороны.

  • К утру 8 февраля российские военные через четыре организованных ими пункта раздали местным жителям 11 тонн гуманитарной помощи: продуктов и предметов первой необходимости, сообщило Минобороны.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования. Утром 8 февраля МЧС страны сообщило об отправке еще 227 спасателей в Турцию.

  • Алиев также заявил о готовности его страны принять раненных при землетрясении. По его словам, а больницах Азербайджана есть все условия для этого.

  • 9 февраля самолет с 36 тоннами гуманитарной помощи от азербайджанского фонда Гейдара Алиева приземлился в аэропорту турецкого города Газиантеп, передает ТАСС со ссылкой на представителя фонда Эльвина Асланова.

  • Армения направила спасателей в Сирию и Турцию, сообщил представитель МИД страны Ваан Унанян.

  • Правительство Казахстана по поручению президента страны выделило $1 млн на гуманитарную помощь Турции, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

  • 32 спасателя из отряда спецназначения «Зубр» МЧС Белоруссии вылетели 8 февраля в Турцию, сообщило агентство БелТА. На борту военно-транспортного самолета Ил-76 в месте с ними также были кинологи с собаками.

  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «По просьбе турецкого правительства я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.

  • Великобритания направила Турции экстренную помощь, в страну вылетят 76 специалистов-спасателей и кинологов, сообщил МИД Соединенного Королевства.

  • Власти Испании направили Турции полевой госпиталь.

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство «Рёнхап».

  • Япония направила в Турцию 18 спасателей, они уже работают на месте трагедии, сообщает Kiodo.

  • Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направляет в Турцию 40 спасателей.

  • Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования Башару Асаду в связи с землетрясением. Иран направил в Дамаск 45 тонн гуманитарной помощи.

  • Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что выделит на помощь пострадавшим в Сирии и Турции около $166 тыс. в национальной валюте афгани, сообщил местный телеканал Ariana News.

  • Саудовская кампания по оказанию помощи жертвам землетрясения в Сирии и Турции в кратчайшие сроки собрала через платформу Sahem более $26,6 млн, пишет издание Alyaum.

  • Французские власти выделят €12 млн Сирии для помощи населения во всех пострадавших от землетрясения регионов страны, сообщили во французском МИДе.

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
землетрясение Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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