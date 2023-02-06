Путин направил телеграммы соболезнования Эрдогану и Асаду

Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану из-за землетрясения в Сирии и Турции

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Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями своим коллегам из Сирии и Турции из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Тексты посланий опубликованы на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране», — написал Путин президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану.

«Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии», — говорится в телеграмме Путина президенту Сирии Башару Асаду.

По последним данным, в Турции в результате землетрясение погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в рано утром 6 февраля в районе Кахраманмараш. После этого AFAD зафиксировало еще 78 толчков, самый сильный — магнитудой 6,6.

Землетрясение затронуло соседние с Турцией страны, в том числе Сирию. В нескольких городах страны, в том числе в Баянисе, Джабле и Сармаде, произошло обрушение зданий, сообщает Al Hadath. По последним данным Минздрава, в Сирии погибли 237 человек, ранения получили 639, большинство из них в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.