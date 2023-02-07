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В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Очаг залегал на глубине 10 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщило о подземном толчке магнитудой 5,3. По его информации, ближайшим городом к эпицентру землетрясения был Гельбаши в провинции Адыяман, а очаг находился на глубине 8,13 км. За пять минут до этого толчка был зафиксирован еще один толчок магнитудой 5,0 вблизи города Доганшехир в провинции Малатья.

Материал дополняется.

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