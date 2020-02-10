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Минобороны на полчаса продлит парад в честь 75-летней годовщины Победы

В прошлом году парад длился час, в честь 75-летия Победы власти решили продлить мероприятие еще на полчаса. По словам Сергея Шойгу, в 2020 году в параде примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц техники
Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2020 году парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет идти на полчаса дольше. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

Шойгу отметил, что в этом году парад Победы «будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом». «Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — заявил министр обороны.

Он добавил, что для ветеранов войны подготовят специальную праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.

Всего в параде Победы, по словам Шойгу, примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиационной техники. В ноябре 2019 года министр сообщал, что в мероприятии впервые будут участвовать 20 образцов военной техники, не демонстрировавшейся на параде раньше. Среди них Шойгу тогда называл боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».

Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
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В 2019 парад Победы на Красной площади в Москве длился в течение часа: он начался в 10:00, и к 11:00 мероприятие завершилось.

В этом году в рамках 75-летия Победы президент Владимир Путин предложил повысить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и работникам тыла. Указ, согласно которому ветераны и все приравненные к ним категории лиц получат по 75 тыс. руб., а труженики тыла — по 50 тыс. руб., Путин подписал 7 февраля. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, кабмин выделит на выплаты ветеранам более 71 млрд руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, парад Победы
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