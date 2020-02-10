Минобороны на полчаса продлит парад в честь 75-летней годовщины Победы

В прошлом году парад длился час, в честь 75-летия Победы власти решили продлить мероприятие еще на полчаса. По словам Сергея Шойгу, в 2020 году в параде примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц техники

Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2020 году парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет идти на полчаса дольше. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

Шойгу отметил, что в этом году парад Победы «будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом». «Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — заявил министр обороны.

Он добавил, что для ветеранов войны подготовят специальную праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.

Всего в параде Победы, по словам Шойгу, примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиационной техники. В ноябре 2019 года министр сообщал, что в мероприятии впервые будут участвовать 20 образцов военной техники, не демонстрировавшейся на параде раньше. Среди них Шойгу тогда называл боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».