Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане Политика, 18:20 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 18:20 ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемого в госизмене военного Общество, 18:02 Росстат отчитался о сокращении населения страны за девять месяцев Общество, 17:58 Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия Финансы, 17:56 В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб. Технологии и медиа, 17:54 Как продать чемодан без ручки: избавление от неликвида Pro, 17:51 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 17:51 Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США Политика, 17:50 «Приговор» для бизнеса: паблик-токи Премии РБК 2019 Бизнес, 17:49 Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства Общество, 17:37 УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке чемпионата Европы Спорт, 17:35 ФСБ задержала в Ростовской области военного за шпионаж в пользу Украины Общество, 17:33 Трамп пригрозил повысить пошлины: что стало с американскими акциями Quote, 17:27
Политика ,  
0 
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
На параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, россиянам покажут ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун»
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о боевых машинах «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также там продемонстрируют ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун». В параде в Москве примут участие более 14 тыс. человек, около 300 единиц вооружения и военной техники.

Министр сообщил, что праздничные парады состоятся еще в 28 городах. В них будет задействовано более 155 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники, пояснил он.

Шойгу отметил, что в обстановке, когда многие страны предпринимают попытки пересмотреть итоги войны и исказить роль России в истории, парад послужит «сохранению правды». «Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом», — резюмировал он.

Российская сторона пригласила на празднование годовщины Победы французского президента Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Участие в мероприятиях, посвященных годовщине, подтвердили лидеры 17 стран. В конце июня Путин во время саммита G20 в Японии пригласил американского лидера на празднование 75-летия Победы. Президент США пообещал серьезно подумать над приглашением. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, Парад Победы
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Премьер-министр Индии ответил Путину на приглашение на парад Победы
Политика
Трамп ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter