Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

На параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, россиянам покажут ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун»

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о боевых машинах «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также там продемонстрируют ЗРК С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун». В параде в Москве примут участие более 14 тыс. человек, около 300 единиц вооружения и военной техники.

Министр сообщил, что праздничные парады состоятся еще в 28 городах. В них будет задействовано более 155 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники, пояснил он.

Шойгу отметил, что в обстановке, когда многие страны предпринимают попытки пересмотреть итоги войны и исказить роль России в истории, парад послужит «сохранению правды». «Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом», — резюмировал он.

Российская сторона пригласила на празднование годовщины Победы французского президента Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Участие в мероприятиях, посвященных годовщине, подтвердили лидеры 17 стран. В конце июня Путин во время саммита G20 в Японии пригласил американского лидера на празднование 75-летия Победы. Президент США пообещал серьезно подумать над приглашением.