Мишустин назвал объем средств на выплаты ветеранам ко Дню Победы

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На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне правительство выделит более 71 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что выплаты поступят в апреле или мае. Средства выделят из федерального бюджета.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 тыс. руб. На выплату могут рассчитывать инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. Кроме того, выплату получат вдовы или вдовцы военнослужащих, которые погибли в период Великой Отечественной войны, а также в ходе войны с Финляндией и Японией.

Ранее глава Пенсионного фонда России Максим Топилин сообщал, что для выплат ветеранам потребуется около 60 млрд руб.